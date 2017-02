Ja šo piesaka kā jauno izpildītāju konkursu, tad jārēķinās, ka visiem kaut kas pietrūks. Nedaudz žēl par to vīpsnāšanu no žūrijas puses. — Marta Kukarane (@Kukarane) February 5, 2017

Supernova - process, kurā zvaigznes mirst un deģenerējas viendabīgā neitronu masā vai kolapsē melnajos caurumos. #ltvsupernova — Viesturs Kavacs (@VKMKD) February 5, 2017

Tiešām žēl, ka žūrijā ir tikai kungi. Iedomājieties tos komentārus, ja tur būtu Šomase, Candy, Rajecka un Sabīne Berezina! #ltvsupernova — Edgars Bāliņš (@MrBalins) February 5, 2017

#ltvsupernova Rač, man no tevis ir gruzons. — Guntis Trops (@GuntisTrops) February 5, 2017

Pretrunīgs viedoklis - man nav problēmu, ka žūrijā tikai vīri. Man toties nepatīk, ka tādi pārlieku pieklājīgi #ltvsupernova — Toms Akmens (@Akmens64) February 5, 2017

Račam jādomā kā 1001 veidā pateikt "hujova" #ltvsupernova — PakistAnnie (@PakistAnnie_) February 5, 2017

Nr. 8 varēja kļūt pasaulslavens, mēģināšot tagad :D es vēl saprastu, ja tiešām tur stāvētu pliks un ar lielu metamo..! #ltvsupernova — skudra (@sku_dra) February 5, 2017

Ta nav žūrija, bet darba grupa. #ltvsupernova — Mike Collier (@mikskoljers) February 5, 2017

Ok, kas tā par modi žūrijai - izvēlēties dalībniekus šovam un tad žostka nodirst? #ltvsupernova — Līva Can. (@KancaneLiva) February 5, 2017

Par favorītiem... Supernovas panākumu avots bijis, ka abus gadus uzvarējuši ļoti spēcīgi dziedātāji. Šis gads neizskatās tik daudzsološi. — Ints (@vitaamiins) February 5, 2017

Lindas Leen rokassprādze izglābj vakaru! Tiešām skaista! #ltvsupernova — Eva (@avene_2) February 5, 2017

Briesmīgs grims um solārijs jāaizliedz šāda vecuma sievietēm! #ltvsupernova pic.twitter.com/pvRPfMO6Kg — Dzintars Rudzītis (@Dziraa) February 5, 2017

Linda bija par vēstījumu, bet tajā bardakā tak nehuja saprast nevarēja! #ltvsupernova — skudra (@sku_dra) February 5, 2017

Ko taa zuurija piipee? Linda izskataas briesmigi, prieksnesums nekaads, bet vinji slavee.. citus gan taa easy atlaujas nolikt..#ltvsupernova — Laura (@Lavrra) February 5, 2017

Linda tikko teica, ka tikšanās ar tantiņu veikalā un maizītes pirkšana iedvesmoja uz šo dziesmu?! Tantiņa šobrīd baidās 100% #ltvsupernova — Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) February 5, 2017

Likās, ka Linda Leen pārsteigs ar kavlitatīvu, profesionālu priekšnesumu, bet pārsteigums aizgāja pilnīgi citās sliedēs :( #ltvsupernova — Alise Cora (@Alise_G_) February 5, 2017

Sociālajos tīklos "Supernovas" atlasi ļaudis komentē naski. Lielākoties, jāteic, vērtējumi ir skarbi, sajūsmas spiedzienu par kādu no kompozīcijām tikpat kā neizskan. Pēc katra mākslinieka uzstāšanās dīvāna eksperti pat nevis progonozē izredzes, bet gan norāda, cik neveiksmīga un/vai smieklīga bijusi uzstāšanās. Vēl vairāk - daudzi norāda uz to, ka žūrijai jāatrod arvien elegantāki veidi, kā maigi pateikt "neder!"Jāpiebilst, ka "Supernovas" žūrijā ir tikai vīri: žūrē dzejnieks Guntars Račs, bundzinieks Kaspars Roga, mākslinieks Dons, kā arī dīdžejs ar nosaukumu Rudd.Četras no pirmajām 11 dziesmām tiks tālāk uz pusfinālu. Dziesmu panākumus noteiks telefonbalsojums. Šogad pirmo gadu uzvarētāja noteikšanā tiks ņemti vērā oficiālie straumēšanas servisa „Spotify” mūzikas patērēšanas dati, kas tiks iekļauti balsojumā.Starp salīdzinoši nepopulāriem un arī mazzināmiem muzikantiem daudzi gaidīja Lindas Leen uzstāšanos. Viņa ir tāda kalibra māksliniece, kas pēdējo teju 10 gadu laikā līdz Eirovīzijas atlasei nebija "nolaidusies". Nu tas noticis. Žūrija novērtēja dziesmas producenta Gata Zaķa darbu. Lindas sniegums ļoti patika arī Donam - viņš spēja pateikt vien "Wow!" Savukārt Kaspars Roga norādīja, ka Lindai pieklātos sēdēt pie žūrijas galda, nevis stāvēt uz skatuves. Uzrunājot mākslinieci uz "Jūs", Roga sacīja, ka viņam pat zosāda uzmetusies: "Es ceru, ka šis gabals spēs aizkustināt arī vienkāršo klausītāju!"