Lai gan konkurence pilnīgi noteikti nebija spraiga un tauta drīzāk sūkstījās par vārgajiem priekšnesumiem, visbeidzot balsojumā noskaidrojās, ka no 11 piedāvātajiem priekšnesumiem tālākai cīņai kvalificējušies četri. Tie ir: dziesma "Magic Years", ko izpilda Lauris Valters no kādreiz populārās grupas "Ēnas", hipsteri no Cēsīm - grupa "Franco Franco" ar kompozīciju "Up", mūziķis Miks Dukurs ar dziesmu "Spiritual priest", kā arī Linda Leen ar savu grāvēju "Who is in charge".Nākamsvētdien skatītāju vērtējumam tiks nodotas vēl 11 dziesmas, kuras cīnās par tiesībām Latviju pārstāvēt dziesmu festivālā "Eurovision", kas šogad notiks Kijevā, Ukrainā.Lūk, pirmās četras lokālā konkursa sacensību dalībnieces: