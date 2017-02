Austrālijas policija uz kādas jahtas aizturējusi kokaīna rekordkravu - 1,4 tonnas

Policija saistībā ar šo kokaīna kravu aizturējusi sešus cilvēkus - uz jahtas aizturēti 63 gadus vecs Jaunzēlandes pilsonis un 54 gadus vecs Šveices un Fidži dubultpilsonis, bet vēl četri vīrieši aizturēti Sidnejā."Šī ir lielākā kokaīna krava Austrālijas vēsturē, kas aizturēta vienā operācijā," sacīja Austrālijas imigrācijas ministrs Pīters Datons.Iepriekšējo šādu rekordu Austrālijas policija uzstādīja decembrī, kad tika aizturēta 1,1 tonnu liela kokaīna krava.Darbs pie narkotiku apkarošanas ilga divarpus gadus, iesaistot vairākas aģentūras. Operācijas laikā izjaukti aptuveni 1,4 miljoni ielu darījumus.Austrālijas tieslietu ministrs Maikls Kīnans stāsta: "Austrālijas narkotiku tirgus joprojām ir ļoti ienesīgs cilvēkiem, kuri niekojas ar narkotiku postu. Mēs maksājam milzīgu cenu, vairāk nekā jebkurā līdzvērtīgā pasaules tirgū. Kiloggrams kokaīna ASV tirgū būtu 26 000 austrālijas dolāru vērts, šeit to var pārdot par 240 000 Austrālijas dolāriem. Tā jūs varat izprast medus poda efektu organizētajā noziedzībā no visas pasaules."Policija ziņo, ka jahta ceļojusi no Jaunzēlandes uz tā saucamo "mātes kuģi" Klusā okeāna dienvidos, kur iekrāva narkotikas, kuras bija paredzētas Austrālijai.Varasiestādes jahtu sāka pārbaudīt 2. februāra vakarā neļaujot narkotikām nonākt paredzētajā galamērķī, bet gan drošās policijas rokās.