Hjūstonā notikušajā finālmačā "Patriots" ar 34:28 pagarinājumā apspēlēja Atlantas "Falcons".

Šī mača laikā "Patriots" komanda veica lieliskāko atspēlēšanos "Super Bowl" vēsturē, jo trešajā ceturtdaļā šī vienība atradās iedzinējos ar 3:28. Atlikušajā mačā daļā Jaunanglijas klubs nospēlēja izcili, gūstot 25 punktus pēc kārtas, bet pamatlaiks noslēdzās neizšķirti 28:28.

Līdz ar to šī gada uzvarētājs tika noskaidrots pagarinājumā, kur titulu "Patriots" vienībai ar piezemējumu nodrošināja Džeimss Vaits.

Līdz šim neviena komanda NFL finālspēlē nebija pratusi atspēlēties, esot iedzinējos ar vairāk nekā desmit punktiem, turklāt arī "Patriots" futbolisti sākotnēji šajā mačā izskatījās apjukuši.

Zīmīgi, ka pirms diviem gadiem "Patriots" kļuva par pirmo komandu vēsturē, kas finālspēlē spējusi veiksmīgi atspēlēt pārsvaru, kas sasniedz desmit punktus, un pēc tam uzvarēt.





