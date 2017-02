Korejiešus satrauc mistiska dabas parādība, kas novērota arī citviet pasaulē. VIDEO

Neidentificēts lidojošs objekts novērots Pusanas naksnīgajās debesīs. Kolonnām līdzīgie masīvie gaismas stabi atgādina lidojošo šķīvīšu floti, kura pēkšņi parādījusies un palikusi debesīs uz ilgāku laiku.Dienvidkorejas iedzīvotājos radušās daudzas spekulācijas, bet izskaidrojums tam ir atstarojošās gaismas parādība, ko izraisa kalmāru zvejas laivas ar spēcīgu apgaismojumu.Reportieris Kims Jonho ziņo: "Kaut kas līdzīgs pīlāram parādījās naksnīgajās debesīs. Vairāk nekā desmit gaismas stabi palika vienā un tajā pašā vietā ilgākā laika posmā. Tā saucamie "gaismas pīlāri" Pusanā novēroti pēdējo trīs nakšu laikā, kurus ievēroja daudzi aculiecinieki."Kāds no aculieciniekie apgalvo: "Tas pieaug izliektā lēcas formā. Tātad, tas nav objekts vai kas tamlīdzīgs, es domāju, ka tā ir gaismas atspoguļošanās."Daudzi iedzīvotāji uztraucas par NLO, Auroru vai iespējamu katastrofu.Meteoroloģiskā aģentūra skaidro, ka tā ir parādība, ko izraisa kalmāru zvejas laivu spēcīgais apgaismojums un ledus kristāli debesīs.Eums Ki-čeols no Pusanas laika ziņām stāsta: "Gaisma atstarojas mākoņos vai kā tamlīdzīgi, no sāniem mēs redzam tādus kā stabus."Eksperti skaidro, ka šī parādība dažkārt redzama austrumu krastā, kur kalmāru nozveja nav tik bieža, tādējādi apgāžot izvirzīto izskaidrojumu mistiskajām gaismām.Skaistā parādība izskatās tikpat dabiska kā Aurora Borealis jeb ziemeļblāzma. It kā tas būtu kosmisks savienojums ar Zemi un pārējo Visumu. Vai tos izraisa lidojošo šķīvīšu flotes? Varbūt tās ir gaismas būtnes, kuras mūs novēro? Tikapt iespējams tā visa ir fantāzija, un atliek vien ticēt meteorologiem, ka tā ir tikai gaismas atstarošanās.