Ekspolitiķi, kultūras ļaudis un citi novērtē Nacionālā teātra jauno izrādi. FOTO

Iestudējuma "Savādais atgadījums ar suni naktī" pirmizrādes apmeklētāji un aktieru svinības



































































































“Bija septiņas minūtes pāri pusnaktij, kad Kristofers atrada nogalinātu kaimiņu suni. Suni sauca Velingtons. Kristofers nolēma atklāt, kurš ir Velingtona slepkava. Kristoferam ļoti labi padodas matemātika, un viņš zina visas pasaules valstis un to galvaspilsētas no galvas. Kristoferam nepatīk, ka viņam pieskaras, viņam nepatīk svešinieki un dzeltenā un brūnā krāsa” – lasāms izrādes anotācijā.Izrādē redzami aktieri Kārlis Krūmiņš, Daiga Gaismiņa, Daiga Kažociņa, Lāsma Kugrēna, Līga Zeļģe, Ilva Centnere, Uldis Anže, Mārtiņš Brūveris, Normunds Laizāns un Voldemārs Šoriņš. Bet pirmizrādi svētdienas, 5. februāra vakarā apmeklēja daudzi sabiedrībā pazīstami ļaudis. To vidū bija eksprezidents Valdis Zatlers ar kundzi, Latvijas Juristu biedrības priekšsēdētājs Aivars Borovkovs, bijušais Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš, bijušais ekonomikas ministrs Atis Slakteris, publicists Ēriks Hānbergs, bijuši veselības ministre Ingrīda Circene, arhitekts Jānis Dripe, bijusī kultūras ministre Žanete Jaunzeme-Grende, producenta Andreja Ēķa sieva Daina Gāga-Ēķe ar meitu Felicitu, Valmieras Drāmas teātra direktore Evita Ašeradena un citi.