Kā informēja DAP Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa, ja VVD secina, ka, iznīcinot dabas pieminekli, ir nodarīts būtisks kaitējums videi, piemērojamais sods varētu sasniegt 55 minimālās mēneša darba algas, proti, 20 900 eiro.Vienlaikus DAP pēc paskaidrojuma saņemšanas no SIA "Vējakalni A.V." pārstāvjiem ir sagatavojusi administratīvā pārkāpuma protokolu, kā arī rakstiski lūgusi Valsts policiju izvērtēt, vai šajā gadījumā saskaņā ar Krimināllikumu nav veikts noziedzīgs nodarījums.Ezeriņa norādīja, ka soda par dabas pieminekļa patvaļīgu nociršanu vai nozāģēšanu apmērs var būt no 140-700 eiro fiziskajām personām un 280-1400 eiro juridiskām personām, taču, ja ar šo pārkāpumu ir nodarīts būtisks mantisks zaudējums, proti, zaudējumi sasniedz vismaz piecas minimālās mēnešalgas, sodu nosaka pēc Krimināllikuma 114.panta. "Šajā gadījumā sods var būt brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods," piebilda Ezeriņa.Jau ziņots, ka pirms plānoto elektrolīniju trašu tīrīšanas darbu sākšanas darbu izpildītājs "Vējakalni A.V." novērtēja nozāģētās tūjas stāvokli un konstatēja, ka tā bija sasvērusies uz gaisvadu elektrolīnijas pusi, savukārt tās zari stiepās pāri gaisvadu elektrolīnijas vadiem, tādējādi apdraudot gan iedzīvotāju elektroapgādes, gan sabiedrības drošumu.Novērtējot nozāģētās tūjas apkārtmēru, AS "Sadales tīkls", kura uzdevumā "Vējakalni A.V." veica tīrīšanas darbus, secināja, ka koks atbilst dižkoka kritērijiem, par ko pirms darbu uzsākšanas nebija pārliecinājies darbu izpildītājs, kuram tika pieprasīts paskaidrojums.Kā informē "Sadales tīkls" sazinājās ar atbildīgo DAP pārstāvi, lai izskaidrotu konkrēto gadījumu un novērstu šādas situācijas atkārtošanos nākotnē. "Sadales tīkls" norāda, ka rūpīgi izvērtēs notikušo, kā arī atbilstoši savstarpējā līguma nosacījumiem izvērtēs turpmāko sadarbību ar "Vējakalni A.V.".Uzņēmums "Vējakalni A.V." atzīst savu vainu dižtūjas nozāģēšanā Valles pagastā un ir gatavs uzņemties atbildību.