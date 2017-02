Leiši uzdrīkstas kārtīgi iesmiet par Trampu



Vācija:







Luksemburga:







Sekot līdzi jauniem video iespējams konkursa “Kurš grib būt otrais?”



Kasjauns.lv/Foto: ekrānuzņēmumi no Youtube, itsgreat.eu /Video: Youtube Sekot līdzi jauniem video iespējams konkursa “Kurš grib būt otrais?” mājaslapā

Visa pamatā, kā jau parasti, ir kāds no Donalda Trampa publiskiem izteikumiem. Savulaik 45. ASV prezidents apgalvoja, ka ASV savu prioritāšu sarakstā nostādīs “pirmajā vietā”.Reaģējot uz šo frāzi, kāds nīderlandiešu TV satīras šovs izveidoja tūrisma reklāmas parodiju, kurā ASV līderis Tramps tiek iepazīstināts ar viņu mazo valstiņu. Nīderlandieši savā video lielās ar milzīgo Afsluitdijk dambi, kurš esot ticis uzcelts, lai “pasargātu Nīderlandi no Meksikas ūdeņiem” un citiem “sasniegumiem”, tādējādi jokojot par Trampa nepatiku attiecībā pret Meksiku.Pavisam drīz Nīderlandes pēdās sekoja arī citas valstis, sacenšoties par “otro vietu” pasaulē. Šobrīd konkursā ar nosaukumu “Kurš grib būt otrais?” kopumā startējušas 8 valstis, tostarp arī Lietuva.Savā video kaimiņvalsts bez samērības lielās ar saviem vēsturiskajiem panākumiem – vāciešu sakaušanu viduslaikos un PSRS iznīcināšanu ar “milzīgas sienas palīdzību”, ar to domājot 1989.gada akciju “Baltijas ceļš”. Leiši savā video arī saka, ka esot tajā ielikuši “pāris latviešus un igauņus”.Gaumīgi jokojot par Trampa bronzas krāsas iedegumu, mūsu kaimiņi video nobeigumā saka: “Visi zina, ka labāk iegūt bronzu, nekā zaudēt finālā – ieliksim Lietuvu trešajā vietā!”Latvija šajā akcijā gan pagaidām nav uzdrīkstējusies startēt, taču novērtēt gan leišu, gan citu valstu radītos video tik tiešām ir ieteicams.