Aizdomīgas nodokļu shēmas liedz Deividam Bekhemam saņemt bruņinieka titulu

Tapis zināms, ka 2014.gadā Bekhems gandrīz kļuva par seru Deividu, iegūstot bruņinieka titulu, tomēr Lielbritānijas nodokļu dienests apstrīdēja šāda titula piešķiršanu bijušajam futbolistam, norādot uz viņa iespējamo saistību ar izvairīšanās no nodokļu nomaksas shēmu.

Lielbritānijas Apbalvojumu komiteja, atzīstot Bekhema sasniegumus, jau bija piekritusi apstiprināt Bekhema kandidatūru, kuru gandrīz pilnīgi noteikti virzīja viņa sabiedrisko attiecību pārstāvji. Tomēr, veicot šādos gadījumos ierasto nodokļu pārbaudi, atklājās, ka Bekhems ir viens no desmitiem turīgu slavenību, kas investējuši pretrunīgi vērtētajā shēmā "Ingenious Media", finansējot filmas, kas vienlaikus ļauj investoriem samazināt personīgo nodokļu slogu.

Lielbritānijas Ieņēmumu un nodokļu dienests secinājis, ka šis projekts ir instruments, kā izvairīties no nodokļu samaksas. No elektroniskā pasta sarakstēm noprotams, ka Apbalvojumu komiteja iesaistījās diskusijās ar Bekhema pārstāvjiem, mudinot sakārtot nodokļu jautājumus, lai viņš varētu saņemt bruņinieka titulu.

Izvirzīšanas un vētīšanas process norisinājies, un 2013.gadā Bekhems uzzinājis, ka titulu tomēr nesaņems. Noplūdinātā elektroniskā pasta vēstule liecina, ka bijušais Anglijas futbola izlases kapteinis, uzzinot, ka titulu nesaņems, Apbalvošanas komitejas locekļus nodēvējis rupjā vārdā un paziņojis, ka viņi "nespēj novērtēt viņa nacionālā dārguma statusu". Viņš apbalvojumu sistēmu nodēvēja par "sasodītu joku"".



Bekhema pārstāvji tagad atzinuši, ka sportists tādu sašutumu paudis "mirkļa emociju karstumā", kā to darītu jebkurš "normāls cilvēks", jo viņš bijis "ārkārtīgi sarūgtināts", ka nesaņems bruņinieka titulu.

Sarakstē ar Oliveiru, komentējot nodokļu komisijas atzinumu, ka viņa nodokļu nomaksa ir radījusi problēmas, kas varētu būt šķērslis titula saņemšanai, Bekhems rakstījis: sarkanais "karogs ir pilnīgi nepamatots, jo mēs neesam darījuši neko nepareizu, viss ir un ir bijis kārtībā", vēstuli noslēdzot ar kārtējo lamuvārdu, kas veltīts Apbalvošanas komisijai. Bekhems uzsvēris, ka vienmēr esot samaksājis visus nodokļus.

Kādā citā elektroniskā pasta vēstulē Bekhems atteicies ziedot vienu miljonu ASV dolāru UNICEF pasākumam, paziņojot, ka "tā ir mana sasodītā nauda".

Cita sarakste atklāj, ka Bekhems, kurš ir UNICEF vēstnieks, pieprasījis labdarības organizācijai 6685 Lielbritānijas mārciņas lidojumam biznesa klasē, lai viņš apmeklētu pasākumu Āzijā, lai gan viņa sponsori ir nodrošinājuši privāto lidmašīnu.

Tāpat noplūdinātie dokumenti liecina, ka 2013.gadā "Doyen Sports" vadītāja Tesa O'Salivana sāka sadarbību ar ASV kompāniju "Space Adventures", kas organizē privātus lidojumus kosmosā, lai tādā veidā panāktu jaunus sponsoru līgumus futbolistam.

Padomnieki ieteikuši Bekhemam nepublicēt vietnē "Instagram" fotogrāfiju ar viņa zeltā klāto klēpjdatoru, jo tas neatbilstot viņa kā "cilvēka no tautas" tēlam, atklāts nopludinātajās elektroniskā pasta vēstulēs.

Tāpat hakeru iegūtās vēstules liecina, ka pirms Skotijas referenduma par izstāšanos no Apvienotās Karalistes Bekhems atbalstīja kampaņu, kas aizstāvēja Skotijas palikšanu tās sastāvā, jo tādā veidā viņš spodrināja savu Lielbritānijas patriotā un vienotības atbalstītāja tēlu, kas varētu uzlabot viņa iespējas kļūt par seru Deividu.

Oliveira arī rakstījis Lielbritānijā populārā sarunu šova "Džonatana Rosa šovs" producentiem, ierosinot, ka "varbūt Džonatans varētu pajautāt [Bekhemam] par bruņinieka titulu un pateikt, ka viņam vajadzētu to saņemt. Ko domājat par to? Deivids tam piekrīt". Vēlāk vienā no Rosa šoviem raidījuma vadītājs patiešām ierosināja piešķirt Bekhemam bruņinieka titulu.

Tāpat kādā citā vēstulē Bekhems par "sasodītu joku" nodēvēji Britu impērijas ordeņa piešķiršanu klasiskās mūzikas izpildītājai Ketrīnai Dženkinsai, izsmejot viņas atzīšanos, ka viņa iepriekš ir lietojusi narkotikas.

2003.gadā Lielbritānijas karaliene Elizabete II Bekhemam pasniedza augstu apbalvojumu - Britu impērijas ordeni.

Pirms uzlauzto elektroniskā pasta vēstuļu publicēšanas hakeri, kas, visticamāk, izmantojuši Krievijas serverus, "Doyen Global" atzaram Portugālē "Doyen Sports" pieprasījuši vienu miljonu eiro, lai vēstules nenonāktu atklātībā, liecina laikraksta "Daily Mirror" rīcībā esoša informācija. "Doyen Sports" pagājušā gada sākumā saistībā ar šantāžu vērsās policijā.

Izmeklēšana šajā lietā turpinās jau kādu laiku, bet tiek uzsvērts, ka hakeru uzbrukums nebija vērsts konkrēti pret Bekhemu.

Sākotnēji hakeri elektroniskā pasta vēstules piedāvāja laikrakstam "Sunday Times", bet Bekhems panāca, ka tiesa aizliedz laikrakstam tās publiskot. Pagājušās nedēļas beigās vēstules publicēja vietne "Football Leaks".

Saistībā ar noplūdināto elektroniskā pasta vēstuļu skandālu Bekhemu ģimene cenšas spodrināt savu tēlu, viņa sievai Viktorijai un vecākajam dēlam Bruklinam paužot atbalstu Bekhemam, cita starpā publicējot piemīlīgas fotogrāfijas ar meitu Hārperi.

Apbalvošanas komitejai pietuvinātas personas, kas vēlējās palikt anonīmas, atklāja, ka netiek apšaubīts, ka Bekhems ir pelnījis bruņinieka titulu, tomēr vētīšanas procesā radās bažas par viņa nodokļu nomaksas caurskatāmību, kā rezultātā viņa komanda tika aicināta sakārtot šo jautājumu. "Nekādu citu faktoru, izņemot nodokļus, nebija", lai Bekhems nevarētu saņemt titulu, atzina anonīmais avots.

Slavenais angļu pussargs, kuram patlaban ir 41 gads, par karjeras noslēgumu paziņoja 2013.gada pavasarī, kad bija kopā ar Parīzes "Saint-Germain" komandu triumfējis Francijas čempionātā.

Savas karjeras laikā Bekhems no 2007.gada līdz 2012.gadam pavadīja MLS klubā Losandželosas "Galaxy". Tāpat viņš spēlējis arī tādās komandās kā Mančestras "United" no Anglijas, spāņu grandā Madrides "Real" un Itālijas vienībā "AC Milan".