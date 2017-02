Noskaidroti janvārī skatītākie TV kanāli

Otrs skatītākais kanāls 2017.gada janvārī bija TV3, kam veltīti 8,9% no visa TV skatīšanās laika, savukārt trešais skatītākais kanāls bija PBK ar skatīšanās laika daļu 8,4%.

Kanālam LNT veltīti 7,1%, kanālam "NTV Mir Baltic" - 6,8%, bet kanālam "RTR Planeta Baltija" - 6,5% no kopējā TV skatīšanās laika. Kanāla "3+" skatīšanās laika daļa janvārī bija 2,9%, kanālu LTV7 un "REN TV Baltic" katra skatīšanās laika daļa bija 2,7%, bet kanāla TV6 skatīšanās laika daļa bija 2,6%. Kanālam "RīgaTV 24" veltīti 1,4% no visa TV skatīšanās laika, kanālam TNT - 1%, bet kanālam "STV un "Kanāls 2" katram veltīti 0,8% no kopējā TV skatīšanās laika.

Savukārt TV skatīšanai ar nobīdi laikā janvārī veltīti 5,6% no kopējā TV skatīšanās laika pretstatā 4,6% mēnesi iepriekš.

"Kantar TNS" Reklāmu reģistra vecākais klientu vadītājs Oskars Rumpēters pavēstīja, ka janvārī ik dienas TV vēroja vidēji 70,5% Latvijas iedzīvotāju, kuri ir vecāki par četriem gadiem. Lielākais skatīšanās laika daļas pieaugums janvāri salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi bija kanālam "RTR Planeta Baltija" - par vienu procentpunktu.

Skatītākā programma šogad janvārī bija "Bez tabu. Gada balvas pasniegšanas ceremonija" kanālā TV3, kuru vēroja vidēji 9,3% jeb 179 100 Latvijas iedzīvotāju. Otrajā vietā ierindojās "TV3 Laika ziņas" (svētdienā), kuras vēroja vidēji 8,6% jeb 164 100 skatītāju, savukārt trešajā vietā - "Bez tabu" kanālā TV3, kuru vēroja vidēji 8,5% jeb 162 300 Latvijas iedzīvotāju, kas vecāki par četriem gadiem.

Janvārī viens TV skatītājs pie TV ekrāna pavadīja vidēji piecas stundas un septiņas minūtes dienā, kas bija par vienu minūti mazāk nekā decembrī.

Jau vēstīts, ka 2016.gadā skatītākais TV kanāls, ņemot vērā lineārās TV skatīšanās laika daļu, bija TV3, kam veltīts 11% no kopējā TV skatīšanās laika, otrs skatītākais kanāls bija LTV1 ar skatīšanās laika daļu 9,5%, savukārt trešais skatītākais bija PBK, kuram veltīti 9,3% no kopējā TV skatīšanās laika.