Spēcīga sniega un lavīnu nogruvumos Afganistānā desmitiem mirušo. VIDEO

Badahstānas ziemeļu provincē laika apstākļi izraisīja lavīnas un ceļu satiksmes negadījumus. Vietējā pašvaldība stāsta, ka stihijā gājuši bojā 19 cilvēki un 17 tikuši ievainoti. Divpadsmit no Badahstānas rajoniem ir pilnībā nošķirti no ārpasaules un valdība veic glābšanas darbus, lai sasniegu izolētos rajonus.



Slikto laika apstākļu un dziļā sniega dēļ glābējiem ir grūti sasniegt izolētos ciematus, vairojoties bažām, ka bojāgājušo skaits var strauji pieaugt.



Daudzi ceļi, it īpaši Afganistānas vidienē un ziemeļdaļā, ir slēgti.



