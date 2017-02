Grupa “Ūdris & Balode’’ publicējusi jaunu kompozīciju “Klusumā’’.

Mūziķa Rolanda Ūdra un rakstnieces Ilonas Balodes kāzas



































18 attēli

Grupas “Ūdris & Balode’’ otrs galvenais dalībnieks Ilona Balode-Ūdre (Balode) atzīst, ka dziesmu “Klusumā” publicēt bija paredzēts jau pirms gada, kad tā tapa. “Lai arī dziesma “Klusumā’’ plašākam klausītāju lokam tiek publiskota tagad, tai ir sarežģīts stāsts. Dziesmas ieraksts tika pabeigts grupas tuva drauga “The Hobos” basģitārista Mārtiņa Burkevica skaņu ierakstu studijā tikai dažas dienas pirms liktenīgās avārijas. Ilgu laiku Ūdris atradās uz dzīvības un nāves robežas. Ar šo ierakstīto skaņdarbu centos pamodināt Ūdri no komas reanimācijā un lūdzos, lai Ūdris paliktu dzīvs,” stāsta Balode.Ūdris izdzīvoja un tagad šai dziesmai apritējis vairāk nekā gads, tāpēc nolemts šo dziesmu publiskot. Dziesma “Klusumā’’ ir īpaša, un tā ir arī aizsākums jaunam dziesmu ciklam ar Aizsaulē aizgājušā Ventspils dzejnieka Rūdolfa Liedaga kaislīgo un skaudro dzeju. Mūzikas autors ir Rolands Balodis–Ūdris, kā viesmākslinieks piedalījies grupas draugs, pianists un komponists Andris Jansons, kura saknes, tāpat kā Balodei, iestiepjas Ventspilī. Dziesma tapusi ar AKKA/LAA piešķirto stipendiju jaunu darbu radīšanai.Grupa “Ūdris & Balode” aizsāka savu darbību 2010. gadā, kad mākslinieku pāris Ūdris un Balode, presē plaši atspoguļotajā ceļojumā ar stopiem no Rīgas uz Pekinu, sāka muzicēt kopā uz ielām. Atgriežoties Latvijā, viņi nodibināja grupu “Ūdris & Balode”. Grupas sastāvs kopš sākotnes ir bijis nemainīgs. Ģitāra – Ivars Jercums, bass – Norberts Skraucis, bungas – Artis Orubs. Kā arī Ūdris ( balss, mūzika, vārdi) un Balode ( balss, akordeons, mutes ermoņikas).2012. gadā tapa skaņu celiņš “Beijing Nights’’ ar Ceļa Dziesmām Ilonas Balodes (šobrīd Ilona Balode-Ūdre ) grāmatai ‘’Rīga-Pekina’’. No tās trīs kompozīcijas ( “Beijing Nights”, “Ms Pikky”, ”Come Tomorrow’’) izpelnījušās plašāku klausītāju ievērību un tikušas atskaņotas Latvijas radio stacijās. Singls “Beijing Nights’’ ilgāku laiku bija Radio SWH TOP 25. Pēc tam grupa pievērsās kompozīcijām latviešu valodā. Radio stacijās atskaņotākās dziesmas - “Nāk un padzeras’’ ( 2014.g. Muzikālajā Bankā ieguva 11. vietu Gada labāko dziesmu fināla TOP 15), “Nu jau atkal” ( 2013. - Muzikālās Bankas gada labāko dziesmu TOP 25) un “Dievs man deva’’ ( 2015. - Muzikālās Bankas gada labāko dziesmu TOP 25).Šobrīd grupa “Ūdris & Balode’’ šobrīd nekoncertē jo Ūdrītis turpina cīnīties ar smagām nelaimes gadījuma sekām. Pagaidām par dziedāšanu un ģitāras spēlēšanu uz kādu laiku Ūdris vēl var aizmirst, bet Balode tic uz visu labāko.