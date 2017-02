"Supernova 2017" atlases pirmā kārta









































































































































































































































































































Pie “Eirovīzijas” dalībnieku atlases Latvijā pēdējos trīs gadus strādā LTV konkursa “Supernova” radošā komanda, kurā iesaistīti 110 cilvēki. Arī finansējums šim projektam tiek piešķirts ievērojams, žurnālam “Kas Jauns” apliecināja LTV komunikācijas direktore Dace Jansone.„Mēs mērķtiecīgi investējam Latvijas Televīzijas konkursā “Supernova 2017”. Šogad kopējās izmaksas plānotas vairāk nekā 100 000 eiro. 2015. gadā Latvijas Televīzijas konkursa Supernova kopējās izmaksas bija vairāk nekā 100 000 eiro. Tādas pašas tās bija arī 2016. gadā. EBU nosacījumi ir ievērot konfidencialitāti, līdz ar to neesam tiesīgi detalizēti atklāt izmaksas, kas saistītas ar Latvijas pārstāvja dalību “Eirovīzijā,” žurnālu “Kas Jauns” informēja LTV komunikācijas daļas pārstāve.Vairāk par to, cik Latvijai izmaksā dalība Eirovīzijā, kā Latvijai veiksies šogad, vai vispār mums jāpiedalās šajā pasākumā, un kāda ir panākumu atslēga šajā konkursā, un par to visu domā mūzikas un stila eksperti, lasiet žurnāla “Kas Jauns” jaunākajā numurā.Tikmēr noticis jau šī gada Eirovīzijas atlases konkursa “Supernova 2017” pirmā atlase. Tajā piedalījās 11 pretendenti un žūrijas un skatītāju balsojumā jau noskaidroti pirmie četri pusfinālisti. Tie ir Lauris Valters ar dziesmu “Magic Years” (mūzika: Lauris Valters, vārdi: Lauris Valters), Linda Leen ar dziesmu “Who Is In Charge” (mūzika: Linda Leen, vārdi: Linda Leen), “Franco Franco” ar dziesmu “Up” (mūzika: Kristīne Vaksa, Reinis Kārkliņš, Mārtiņš Spuris, Elizabete Vētra, vārdi: Elizabete Vētra) un Miks Dukurs ar dziesmu “Spiritual Priest” (mūzika: Gints Smukais, vārdi: Edijs Dukurs).Lūk, viņu uzstāšanās “Supernovā!”!