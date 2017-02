Ierodoties notikuma vietā, izsaucēja pastāstīja, ka viņas nepilngadīgais dēls pirms neilga laika satrakojies, izlēcis pa logu un aizgājis nezināmā virzienā. Sieviete skaidroja, ka dēls, iespējams, ir alkohola reibumā un regulāri izraisa konfliktsituācijas, ka arī mēdz viņai draudēt.Sarunas laikā caur logu pamanīts sievietes dēls, kurš iegāja vienā no daudzdzīvokļu nama kāpņu telpām.Policisti, ieejot norādītajā kāpņu telpā, pamanīja, ka iekšdurvīm ir izdauzīti stikli. Kārtības sargi apsekoja kāpņu telpu un piektajā stāvā sastapta divus jauniešus, tostarp izsaucējas dēlu. Jaunietim uz sejas, kakla un plauktām bija lieli asins traipi.Policisti nekavējoties uz notikuma vietu izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekus. Abi jaunieši aicināti iziet no daudzdzīvokļu nama, lai noskaidrotu notikušā apstākļus.Izsaucējas dēls, izejot no kāpņu telpas, pēkšņi sāka bēgt, taču paklupa un turpat arī nokrita. Policisti jaunieti piecēla un veda uz policijas operatīvo transportlīdzekli, lai sagaidītu mediķus.Jaunietis aizturēšanas laikā centās izrauties no policistu tvēriena un kliedza, ka ir nepilngadīgs un neaizskarams. Vienlaikus jaunietis policistiem draudēja ar izrēķināšanos un pamatīgām nepatikšanām. Kārtības sargi puisi cieši satvēra, nobloķējot rokas, un aizveda uz policijas operatīvo transportlīdzekli.Pēc brīža notikuma vietā ieradās mediķi, kuri jaunieti apskatīja un nolēma nogādāt ārstniecības iestādē. Drošības apsvērumu dēļ policisti mediķus pavadīja līdz slimnīcai.Lietas materiāli nosūtīti RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas un Rīgas Bāriņtiesas darbiniekiem izvērtēšanai.