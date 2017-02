Lady Gaga pārsteidz ar vienu no labākajiem priekšnesumiem karjerā. VIDEO. FOTO

Dziedātājas Lady Gaga uzstāšanās „Super Bowl 2017”















































Uzstāšanos dziedātāja Lady Gaga sāka uz Hjūstonā esošā NRG stadiona jumta. Ar trošu palīdzību viņa nolaidās uz skatuves, 300 mazu daudzkrāsainu lidojošu radio vadāmu aparātiņu ieskauta, kas zaigojot veidoja Amerikas Savienoto Valstu karogu. Aculiecinieki stāsta, ka sudrabotajā kostīmā un garajos zābakos tērpā mūziķe burtiski „nolēkusi no augšas”, vairākas reizes gaisā apmetot salto un liekot skatītājiem aizturēt elpu. Jau pēc mirkļa publika dziedātāju sveica ar aplausu vētru un ovācijām.„Super Bowl” kausa izcīņa amerikāņu futbolā ir viens no svarīgākajiem pasākumiem sporta pasaulē ASV. Reitingu ziņā „Super Bowl” pārraide ir viena no populārākajām valstī un daudziem mūziķiem uzstāšanās šajā pasākumā ir tikpat prestiža lieta kā aktieriem „Oskara” balvas saņemšana.Agrāk šajā pasākumā uzstājušās tādas superzvaigznes kā Bejonsa, Madonna, Dženeta Džeksone un vēl daudzi citi pasaulē ļoti labi pazīstami mākslinieki.Organizatori līdz pēdējam brīdim šaubījušies, vai galvenās izpildītājas godu tiešām uzticēt ekstravagantajai Lady Gaga, kurai piemīt skandaloza slava. Dziedātāja, kura ir dedzīga jaunā ASV prezidenta politikas pretiniece, varēja izmantot skatuvi protesta izteikumiem pret Trampu.Piemēram, pērn, kad uzstājās Bejonsa, viņa nepalaida garām iespēju nokritizēt amerikāņu policiju. Kad dziedātāja izpildīja singlu „Formantion”, fonā demonstrēja video, kurā bija parādīta policistu rupjā izturēšanās pret civiliedzīvotājiem.Tomēr skandalozā Lady Gaga neizmantoja skatuvi, lai paustu kādu protestu vai ar savu uzvedību provocētu jauno ASV valdību. Tā vietā popzvaigzne pie skatītājiem vērsās ar vārdiem: „Kā klājas, Teksasa? Kā klājas, Amerika? Mēs esam šeit, lai jums būtu labi!” Dziedātājas 13 minūšu garā uzstāšanās patiešām bija kā enerģijas lādiņš un iemesls lieliskam garastāvoklim.Uzstāšanos popzvaigzne iesāka ar dziesmu „This Land is Your Land”, kas ir amerikāņu folkmūzikas leģendas Vudija Gatrija skaņdarbs. To nereti uztver kā alternatīvu ASV oficiālajai himnai. Pēc šīs dziesmas Lady Gaga izpildīja savu populārāko dziesmu popūriju, kuru skaitā bija iekļāvusi tādus singlus kā „Edge of Glory”, „Poker Face”, „Just Dance” un „Born This Way”. Sava priekšnesuma laikā popdīva vairākas reizes nomainīja tērpus.Lidošana iesietai trosēs virs skatītāju galvām, uzstāšanās uz kustīgs milzu tribīnes, lēcieni lejup no skatuves, uguns, spožums, koši tērpi – dziedātājas Lady Gaga uzstāšanās bija iespaidīga un elpu aizraujoša.Tuvojoties šova noslēgumam Lady Gaga izpildīja savu lirisko balādi „Million Reasons” un visā zālē gailēja tūkstošiem mazu gaismiņu. Finālā popzvaigzne nodziedāja skaņdarbu „Bad Romance”. Burtiski dažas minūtes pēc fenomenālās uzstāšanās Lady Gaga savā „Instagram” blogā publicēja ierakstu, kurā patiecās visiem saviem faniem un „Super Bowl” skatītājiem.