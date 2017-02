Kā pasargāt nagus, ja tu tos bieži lako?

Nagu skaistuma noslēpums – mitrināšana

Acetons – nagu ienaidnieks

Ja nagu laka neturas un nodrūp

Krāsainās nagu lakas maina tavu dabisko nagu krāsu

Ja tev mājās ir visa iespējamā krāsu spektra nagu lakas, ja tu patiešām nespēj iedomāties sevi bez krāsaina manikīra un vēlies, lai tavi nagi vienmēr izskatītos perfekti, ir kaut kas jādara lietas labā, lai nagus aizsargātu.Lai arī kā nevēlētos, vismaz reizēm vajadzētu paņemt pārtraukumu, ļaut nagiem atpūsties un “paelpot”. Viena no svarīgākajām lietām, lai nagi būtu skaisti un veselīgi, ir – mitrināšana.Ja tavi nagi ir sausi, lobās un lūst, saņemies izaicinājumam – nagu “detoksam”. Notīri no nagiem laku un mērcē pirkstus siltā ūdenī 10 dienas pēc kārtas (vēl ieteicamāk – 3 nedēļas, ja ir iespēja). Šai mitrinošajai procedūrai vajadzētu būt 10-15 minūtes ilgai – palutini savus nadziņus, kamēr skaties seriālu vai lasi grāmatu. Atveseļošanās periodā vajadzētu aizmirst nagu laku, taču pēc šāda “atvaļinājuma” nagi tev patiešām teiks – paldies.Jo biežāk tu lako nagus, jo biežāk laka ir jātīra nost, vai ne? Taču bieži vien nagu laku sastāvā ir acetons, kas ir niknākais nagu ienaidnieks. Protams, laku tas notīra ātri un viegli, taču nodara arī daudz ļaunuma. Iesakām uz visiem laikiem aizmirst nagu lakas noņēmējus, kuru sastāvā ir acetons. Tā vietā izvēlies līdzekļus, kas bagātināti ar eļļu vai cukurniedru esenci – šādi līdzekļi nekaitē nagu virsmai un palīdz nagiem atgūties. Vēl viena priekšrocība, kas raksturīga nagu lakas noņēmējiem ar eļļu – tie mīkstina kutikulu, tādējādi atvieglojot manikīra veikšanu.Daļa nagu lakas uz pašiem nagu galiņiem mazliet nolūp un tu pati, reizēm nervozi knibinoties, nokasi atlikušo laku. Izklausās pazīstami? Nākamreiz pirms šādām darbībām paturi prātā, ka, kasot nagu laku, tu vienlaikus nokasi arī naga plāksnītes virsējo slāni, šādā veidā vājinot pašu nagu. No šā paraduma vajadzētu tikt vaļā pēc iespējas ātrāk, un, lai nagu laka labāk turētos, vienmēr lieto bāzes laku un neaizmirsti arī nostiprinošo virsējo lakas kārtu.Ja ievēro, ka tava dabīgā nagu krāsa ir kļuvusi dzeltenāka vai pelēkāka, viens no iemesliem varētu būt tavas iecienītās nagu lakas. Lai krāsainā laka “neieēstos” tavā nagā un nemainītu tā dabisko nokrāsu, vienmēr lieto bāzes laku – pamatslāni, kas izveido it kā barjeru. Starp citu, šie līdzekļi ne vien aizsargā nagus, bet arī pēc tam atvieglina nagu lakas noņemšanu – pat, lietojot tumšo toņu lakas, tu būsi droša, ka pēc notīrīšanas uz nagiem nepaliks lakas daļiņas.