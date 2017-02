Serbijā sākas pirmā tiesas prāva par Srebrenicas slaktiņu

Tiesas priekšā Belgradā par kara noziegumiem stājušies astoņi apsūdzētie. Viņiem izvirzītas apsūdzības par rīkojumu došanu vai pildīšanu, piedaloties Srebrenicas slaktiņā. Notiesājoša sprieduma gadījumā viņiem var tikt piespriesti pat 20 gadi cietumā.Visi astoņi apsūdzētie bija Bosnijas serbu policijas īpašo uzdevumu vienības "Jahorina" dalībnieki, kuri 1995.gada jūlijā piedalījās Bosnijas musulmaņu nogalināšanā Kravicas ciemā netālu no Srebrenicas. Tiek uzskatīts, ka tur tika noslepkavoti aptuveni 1300 cilvēki.Viens no apsūdzētajiem ir vienības vadītājs Nedeļko Milidragovičs vai "Nedjo Miesnieks", kurš tiek apsūdzēts par komandas došanu uzsākt slaktiņu. Kā teikts apsūdzības rakstā, viņš saviem padotajiem sacījis, ka "neviens nedrīkst tikt ārā dzīvs".Šis ir pirmais gadījums, kad Serbija tiesā Srebrenicas slaktiņa dalībniekus.Upuru tuvinieku pārstāvis pauda cerību, ka tiesa sniegs taisnīgu spriedumu saskaņā ar likumu.Tiesas prāvajai bija jāsākas jau decembrī, bet tā tika atlikta pēc aizstāvības puses lūguma atklāt aizsargāto liecinieku identitāti.Viens no aizstāvības advokātiem arī pirmdien lūdza tiesas prāvu atlikt, apgalvojot, ka aizsargāto liecinieku sniegtās liecības ir pretlikumīgas, jo sniegtas klāt neesot aizstāvības advokātiem.Tiek uzskatīts, ka šie liecinieki ir Bosnijas serbi, kas bija šāvēju vienībās.Srebrenicas slaktiņu par genocīdu ir atzinušas divas starptautiskas tiesas, lai arī Serbija noraida šādu definīciju.1995.gadā serbu spēki pārņēma musulmaņu Srebrenicas anklāvu, kuru apsargāja viegli bruņotas nīderlandiešu vienības, kas neizrādīja nekādu pretestību. Vēlāk Srebrenicā tika noslepkavoti aptuveni 8000 musulmaņu vīriešu un zēnu.Šis slaktiņš tiek uzskatīts par smagāko kara noziegumu, kas Eiropā pastrādāts kopš Otrā pasaules kara.