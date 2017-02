Aglonas čempionātā uzvar Madonas novada zemledus makšķernieki. VIDEO

LTV ziņu raidījums "Panorāma" vēsta, ka pie pašas Aglonas bazilikas uz Egles ezera jau agri no rīta pulcējas rekordliels zemledus makšķernieku skaits no visas Latvijas. Aglonas novada atklātajā čempionātā zemledus makšķerēšanā pērnajā gadā sacentās 60 dalībnieki, bet šogad makšķernieku skaits sasniedza aptuveni 130.Aglonas novada sporta organizators Anatolijs Pupics zemledus makšķerēšanas čempionātu Aglonas novadā rīko jau sesto gadu."Vistālākie apmeklētāji ir no Rīgas, Kokneses, Madonas, tad ir Daugavpils, Rēzeknē, Krāslava, Dagda, nu, un arī vietējie. Ķeram zivis četras stundas, līdakas ieskaitē neiet, asari, raudiņas un vēl kaut kas. Šodien mēs nolēmām šo ezeriņu patīrīt no mazajām zivtiņām," stāsta Pupics.Dalībniekus čempionātā vērtē dažādās kategorijās. Balvas saņem arī sacensību jaunākais un vecākais dalībnieks. Vecākajam sacensību dalībniekam Varim ir 83 gadi, savukārt jaunākais dalībnieks – astoņgadīgais Kirils atzīst, ka makšķerēt mudina jau līdz šim sasniegtie panākumi."Sasniegumi ir labi, es vispār ar šo nenodarbojos, vienkārši eju makšķerēt, ir dāžadas zivis un vēl ir interesanti," saka jaunākais zemledus makšķērēšanas sacensību dalībnieks Kirils.Makšķernieku rindās sastapti arī īsti profesionāļi. Lai gan Māris Āriņš pamatā startē Latvijas un pasaules zemledus makšķerēšanas čempionātos, arī sacensības Aglonā netiek izlaistas jau vairākus gadus."Šeit ķeram mēs uz mormišku, kur jāizvēlas vieta tur, kur ķeras kā sacensībās, skaties, kur kas velk, urbies klāt," saka Komandas “Latgale” pārstāvis Latvijas zemledus makšķerēšanas čempionātā Māris Āriņš.“Tas ir mans hobijs, vispār makšķerēšana gan vasarā, gan ziemā. Atpūta tā ir, izvēdini galvu pēc visām problēmām darbā, pie dabas, svaigu gaisu elpo, tas tā forši ir,” viņš atzīst.Uzvaru sacensībās sieviešu konkurencē šoreiz izcīnīja Ilze Barūkle no Ļaudonas pagasta ar 1,755 kilogramus smagu lomu. Ilze par pirmo vietu tieši Aglonas sacensībās cīnījusies jau četrus gadus."Šeit nav ne par ko jādomā, var atpūsties, baudīt dabu, svaigā gaisā, tas ir ļoti labi. Nu tā veiksme, zivtiņa varēja būt jebkur - trīs vietas šodien pārbaudīju, tikai ceturtajā atradu," atklāj uzvarētāja Ilze.Vīriešu un komandu konkurencē pirmās vietas arī ieguvuši sacensību dalībnieki no Madonas, kuriem sacensības Aglonā nu jau ir ikgadēja tradīcija."Jau no 1991. gada arī braukāju uz sacensībām, tas ir principā ir dzīvesveids, makšķerēšana; ja manis nav darbā, tad es esmu kaut kur pie ūdeņiem," atzīst sacensību uzvarētājs no Kalsnavas Ingars Ūdris.Ingars vēl piebils: "Šīs dienas loms, ja godīgi, baigi cimperlīgs, paši redzējāt, mazie asarīši, bet tas ir sports un te ir tas ātrums."Lielākais notikums zemledus makšķerēšanā gaidāms jau pavisam drīz – 25. un 26. februārī, kad Latvijā uz Mazā Baltezera notiks pasaules čempionāts zemledus makšķerēšanā.