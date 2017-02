7. februāra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

Jubilāri pasaulē

Notikumi Latvijā

Notikumi pasaulē

1948. gadā Imants Skrupskis - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesors.1951. gadā Anda Jankava - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras vadītāja.1969. gadā Kaspars Gerhards - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.1977. gadā Mārtiņš Freimanis - komponists, dzejnieks un aktieris, grupas "Tumsa" dibinātājs (miris 2011.gada 27.janvārī).1693. gadā Krievijas cariene Anna (mirusi 1740.gadā).1812. gadā Čārlzs Dikenss - angļu rakstnieks (miris 1870.gadā).1885. gadā Sinklērs Luiss - amerikāņu rakstnieks, Nobela prēmijas laureāts (miris 1951.gadā).1905. gadā Ulfs von Eulers - zviedru psihologs, Nobela prēmijas laureāts (miris 1983.gadā).1906. gadā Oļegs Antonovs - padomju aviācijas inženieris (miris 1984.gadā).1907. gadā Jevgeņijs Abalakovs - krievu alpīnists (miris 1984.gadā). Pirmais iekarojis Padomju Savienības augstāko virsotni - 7495 metrus augsto Komunisma smaili Pamirā, 1933. gadā.1914. gadā Ramons Merkaders - padomju aģents, Ļeva Trocka slepkava (miris 1978.gadā).1926. gadā Marks Taimanovs - starptautiskais lielmeistars šahā (1952.g.) un pianists (miris 2016.gadā).1940. gadā Tosihide Masukava - japāņu fiziķis, Nobela prēmijas laureāts.1946. gadā Hektors Babenko - Argentīnas kinorežisors, kurš starptautisku atzinību izpelnījās ar filmu "Kiss of the Spider Woman" (miris 2016.g.).1946. gadā Pīts Postletveits - britu aktieris (miris 2011.gadā).1949. gadā Džo Inglišs - amerikāņu bundzinieks ("Wings").1956. gadā Marks St. Džons - amerikāņu mūziķis ("Kiss", miris 2007.gadā).1962. gadā Edijs Izards - britu aktieris.1962. gadā Deivids Braiens - amerikāņu mūziķis ("Bon Jovi").1962. gadā Gārts Brūkss - amerikāņu kantrimūziķis, kurš apsteidzis rokenrola karali Elvisu Presliju un kļuvis par solomākslinieku, kura ieraksti mūzikas vēsturē pārdoti visvairāk.1965. gadā Kriss Roks - amerikāņu aktieris.1968. gadā Pīters Bondra - slovāku hokejists.1974. gadā Stīvs Nešs - kanādiešu basketbolists.1975. gadā Vess Borlends - amerikāņu ģitārists ("Limp Bizkit").1978. gadā Davids Abišers - šveiciešu hokejists.1978. gadā Eštons Kačers - amerikāņu aktieris.1983. gadā Kristians Klīns - austriešu F1 pilots.1987. gadā Kerli - igauņu dziedātāja.1995. gadā Ministru kabinets pieņem lēmumu par pievienošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai.1996. gadā Rīgā darbu sāk Eiropas Savienības pārstāvniecība.2001. gadā Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija un Baltkrievija Viļņā slēdz līgumu par nacionālo energosistēmu paralēlu darbu.2001. gadā Slovēnijas pilsētā Pokļukā notiekošajā Pasaules čempionātā biatlonā 20 kilometru distancē vīriešiem Latvijas pārstāvis Ilmārs Bricis izcīna trešo vietu un bronzas medaļu.2002. gadā notiek pirmais zemes noslīdējums pie Turaidas pils. Noslīdenis radies straujās temperatūras maiņas dēļ, atsalstot grunts slānim. Rezultātā tiek izgāzti nogāzē augošie koki, aizšķērsojot ceļu posmā Sigulda-Turaida un apturot satiksmi. Līdz 9.martam notiek vēl divi zemes noslīdējumi.2004. gadā Latvijas skeletonists Tomass Dukurs uzvar Pasaules kausa izcīņas posmā Siguldā. Dukura uzvara Pasaules kausa posmā ir labākais Latvijas sportistu sasniegums skeletona vēsturē. Iepriekšējais labākais Dukura sasniegums bija 13.vieta.2005. gadā Latvijas lielākā alus darītava AS "Aldaris" ievieš jaunu, Latvijā līdz šim neizmantotu alus iepakojumu - AM pudeli.1301. gadā Edvards no Kernarvonas, vēlākais Anglijas karalis Edvards II kļūst par pirmo Velsas angļu princi.1613. gadā Mihails Romanovs kļūst par Krievijas caru.1807. gadā Sākas Eilavas kauja, Napoleona Franču Impērijai uzsākot cīņu pret Krievijas un Prūsijas spēkiem pie Polijas pilsētas Eilavas.1882. gadā Misisipi notiek pēdējais boksa čempionāts smagsvariem, kurā sportisti cīnās ar kailām dūrēm.1904. gadā Ugunsgrēks Baltimorā, ASV Mērilendas štatā 30 stundu laikā iznīcina vairāk nekā 1500 ēkas.1914. gadā Čārlijs Čaplins filmā "Kid Auto Races at Venice" pirmo reizi parādās uz ekrāniem savā klaidoņa tēlā.1962. gadā ASV valdība aizliedz visa veida importu un eksportu uz Kubu.1964. gadā "The Beatles" ierodas savā pirmajā vizītē ASV.1968. gadā Kanādas desmit provinču premjeri piekrīt izstrādāt jaunu konstitūciju, piešķirot franču valodai līdzvērtīgu otrās valodas statusu visā Francijā.1971. gadā Šveices iedzīvotāji referendumā nobalso par vēlēšanu tiesību piešķiršanu sievietēm.1974. gadā Grenada iegūst neatkarību no Lielbritānijas.1985. gadā dziesma "New York, New York" kļūst par oficiālo Ņujorkas himnu.1990. gadā Padomju Savienības Komunistiskās partijas vadība piekrīt atteikties no tās 70.gadu ilgā varas monopola, paverot ceļu daudzpartiju demokrātijai.1991. gadā Žans-Betrāns Aristids kļūst par Haiti prezidentu.1992. gadā Eiropas Kopienas ministri paraksta Māstrihtas līgumu par Eiropas Savienības izveidošanu.1999. gadā mirst Jordānijas karalis Huseins, kura vietā stājas viņa dēls, kroņprincis Abdulla.2005. gadā britu burātāja Elena Makartura kļūst par visātrāk vienatnē ar jahtu pasauli apceļojušo personu.2005. gadā Kuba aizliedz smēķēšanu sabiedriskās vietās.2006. gadā Izsolē Londonā par 10,8 miljoniem ASV dolāru tiek pārdota norvēģu mākslinieka Edvarda Munka glezna "Vasaras diena". Tā ir lielākā naudas summa, kas līdz šim samaksāta par kādu no Munka darbiem.2009. gadā Austrālijas štatā Viktorijā sākas Melnās sestdienas meža ugunsgrēki, kas paņem 173 cilvēku dzīvības un noposta vairāk nekā 2000 mājas.2014. gadā Sočos, Krievijā, sākas 2014. gada Ziemas Olimpiskās spēles, kas ilgs līdz 23.februārim.2016. gadā Ziemeļkoreja palaiž kosmosā nesējraķeti ar satelītu, bet Rietumvalstis uzskata šo startu par aizsegu ballistiskas raķetes izmēģinājumam, kurus Ziemeļkorejai aizliedz veikt ANO Drošības padomes rezolūcijas.