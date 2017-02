Noskaties, kā Daugaviņš gūst vārtus pēc vairāk nekā trīs mēnešu pārtraukuma. VIDEO

"Torpedo" viesos ar 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) piekāpās "Soči" hokejistiem, kuri turpina cīņu par iekļūšanu Gagarina kausa izcīņā.Mača rezultātu pirmā perioda vidū atklāja "Soči" hokejists Pavlo Padakins, bet sešas minūtes vēlāk Daugaviņš no asa leņķa izlīdzināja rezultātu. Mājinieki otrās trešdaļas pirmajā astoņās minūtēs guva divus vārtus, precīzi metot Andrē Petešonam un Erikam O'Dellam, bet nedaudz vēlāk Dmitrijs Sjomins panāca 2:3. Pamatlaika pēdējā minūtē "Torpedo" nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju un Iļja Krikonovs iemeta ceturto ripu viesu vārtos.Daugaviņš šajā spēlē laukumā bija 17 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā divas reizes meta pa pretinieku vārtiem, veica vienu spēka paņēmienu, uzvarēja trijos no sešiem iemetieniem un nopelnīja divas soda minūtes.Daugaviņš iepriekšējo reizi vārtus guva 26.oktobrī, raidot ripu tieši "Soči" komandas vārtos. Pēc tam sekoja 20 "sausās" spēles, turklāt traumas dēļ nācās izlaist teju mēnesi.Latviešu uzbrucējs šosezon 44 spēlēs guvis astoņus vārtus un veicis 20 rezultatīvas piespēles.Rīt KHL regulārajā čempionātā būs viens mačs, bet pēc tam sekos nedēļu ilgs izlašu pārtraukums, kurā Latvijas valstsvienības četru dienu treniņnometnei pievienosies arī Daugaviņš.Visas līgas un Rietumu konferences līdere ar 131 punktu 57 spēlēs ir Oļega Znaroka un Harija Vītoliņā trenētā Sanktpēterburgas SKA, no kuras par trim punktiem atpaliek Maskavas CSKA. Tālāk ar 104 punktiem seko Mārtiņa Karsuma pārstāvētā Maskavas "Dinamo" un Jaroslavļas "Lokomotiv", bet pie 102 punktiem tikusi "Topedo".Pirmās piecas komandas jau ir nodrošinājušas vietu izslēgšanas sacensībās, savukārt Artūra Kuldas pārstāvētā Helsinku "Jokerit" ar 91 punktu 58 mačos ir astotā, bet devītajā vietā atrodas "Soči", kam ir 88 punkti 57 cīņās.Tikmēr Latvijas komanda Rīgas "Dinamo" ar 54 punktiem 58 spēlēs ieņem pēdējo vietu starp Rietumu konferences 14 komandām un jau labu laiku zaudējusi izredzes sasniegt Gagarina kausa izcīņu, turklāt arī pēc sezonas noslēguma saglabās noslēdzošo vietu konferencē.Austrumu konferencē līderei Magņitogorskas "Metallurg" ir 122 punkti 58 mačos, kam ar 102 punktiem 56 spēlēs kā Černiševa divīzijas līdere seko Omskas "Avangard". Trešā ar 103 punktiem ir Kazaņas "Ak Bars", bet par desmit punktiem atpaliek Čeļabinskas "Traktor". Šī četrotne jau nodrošinājusi vietu Gagarina kausa izcīņā.Tikmēr aizsarga Oskara Bārtuļa pārstāvētā Vladivostokas "Admiral" ar 82 punktiem 57 spēlēs ir septītā, bet tikpat punktu ir astotajā vietā esošajai Ufas "Salavat Julajev", kas gan aizvadījusi 58 mačus. Šīs abas komandas par punktu atpaliek no Pekinas "Kuņluņ Red Star", kamēr devītā ar 79 punktiem 56 mačos ir Novosibirskas "Sibirj". Savukārt Kristapa Sotnieka un Edgara Masaļska pārstāvētā Toljati "Lada", ko trenē Artis Ābols, ar 64 punktiem 57 mačos ieņem 13.vietu, bet arī jau kādu laiku zaudējusi izredzes tikt izslēgšanas turnīrā.