5 padomi, kā justies laimīgākai savā darbavietā

Ik pa laikam izmanto atpūtas pauzes – kaut vai dažas minūtītes

Darba dienu sāc produktīvi

Ikdienas rituāls – pateicība

Uzlabo savu darba vidi – padari to krāsaināku

Koncentrējies uz vienu darbu

Ja visu dienu tiec raustīts no vienas sīkas problēmas pie otras, darba diena reizēm pārvēršas par nebeidzamu konveijeru – un vakarā pārguris konstatē, ka pat nemani, kā ir pagājušas šīs daudzās stundas un nav bijis laika pat papusdienot. Lai tā nenotiktu, laiku pa laikam ir jāatvelk elpa – tādā veidā tu varēsi arī atbrīvoties no stresa un veikt savus darbus efektīvāk. Lai atgādinātu sev par atpūtu, ieteicams kaut vai uzlikt atgādinājumus telefonā – un kolīdz tas nozvanīs, dodies pāris minūtes pastaigāties pa darbavietu. Ja staigāt negribas, vari vienkārši dziļi ieelpot, pāris reizes aizvērt un atvērt acis, paskatīties ārā pa logu, apēst savu iemīļoto šokolādes konfekti vai līdzpaņemto burkāniņu, kā arī pagatavot jaunu tasi tējas. Kad pēc pāris minūtēm atkal atsāksi strādāt, jutīsies mierīgāks un mazliet atpūties pat grūtākajā dienā. Šādām pauzēm darba laikā būtu jābūt vairākām - un regulārām.Ja vien iespējams, nemeties sākt dienu ar e-pastu lasīšanu – vēstuļu kaudzes atņem gan laiku, gan enerģiju. E-pastu lasīšanai un un to atbildēšanai vislabāk paredzēt noteiktas stundas, bet pārējā laikā e-pasta kastīti turēt aizvērtu. Rītu labāk sākt ar tiem darbiem, kuru paveikšana radīs sajūtu, ka reāli tuvojies izvirzītajam mērķim.Pārvērt pateicību par savu ikdienas rituālu. Ik dienu par kaut ko teikdami paldies, mēs būtiski uzlabojam savas dzīves kvalitāti. Mēģini ikvienu darbadienu beigt ar pateicību sev, bet reizēm – arī kolēģiem. Vari šo pateicību uzrakstīt uz lapiņas un atstāt līdz nākamās dienas vakaram – un jau pēc nedēļas jutīsi, ka došanās uz darbu kļūst arvien patīkamāka.Svaigi ziedi, iemīļotās krāsas pildspalva vai drauga dāvināts blociņš, smieklīga krūzīte vai varbūt ģimenes foto uz darbagalda vai datora darbvirsmā – kādam šīs lietas var šķist banālas, tomēr, tās uzlūkojot, ievērojami uzlabojas garastāvoklis. Piešķiriet darbavietai mazu personisku akcentiņu, uz kuru paskatoties gribas pasmaidīt un kurš tev mazliet atgādina mājas un tuviniekus.Darot vairākus darbus vienlaikus, tava produktivitāte samazinās pat par 25 procentiem. Tieši tāpēc ieteicams koncentrēties uz vienu darbu un, kad tas izdarīts, ķerties pie nākamā. Vislabākais variants – katram no darbiem (vai tā posmam) veltīt stundu laika. Ja zināt, ka apkārt ir daudz traucējošu kārdinājumu (telefons, sociālie tīkli), centieties šajā laikā tajos neskatīties un virtuālajai dzīvei paredzi noteiktus brīžus (piemēram, ieskaties feisbukā, tviterī un instagramā ne biežāk kā trīsreiz dienā, noteiktās stundās). Tas maksimāli uzlabos tavu produktivitāti, un labie rezultāti, protams, raisīs patīkamas emocijas par labi paveiktu darbu.