* Pēc tīrīšanas ar citronu, traukus vai virsmu noskalo ar siltu ziepjūdeni un noslauka ar tīru drānu.* Uzmanīgi ar senlietām: pirms mazgāšanas vienmēr pārbaudi rezultātu mazā tīrāmās lietas virsmas laukumiņā.Citrona sula neder izstrādājumu ar misiņa pārklājumu (nevis pilnmetāla misiņa) tīrīšanai, jo sula pārklājumu var sabojāt.Sulu nedrīkst lietot uz zīda vai citiem smalkiem audumiem. Ja neesi pārliecināta par rezultātu, pārbaudi iedarbību uz audumu nelielā laukumā.* Citrona sulas un sāls maisījums: ēdamkaroti sulas samaisa ar 1/2 tējkaroti smalkā sāls.* Citrona pasta: vienādās daļās samaisa citrona sulu un vārāmo sāli.* Citrona sula ar ūdeni: četras ēdamkarotes citrona sulas sajauc ar astoņām glāzēm ūdens.* Citrona un sodas pasta: ēdamkaroti sodas sajauc ar ēdamkaroti sulas.* Hromētus priekšmetus (krānus, dušu u.c.) tīra ar citrona sulas un sāls maisījumu: ar tīrīšanas līdzeklī samērcētu sūkli noberž, mirkli ļauj iedarboties un nomazgā.* Sulu izmanto zobu birstīšu dezinfekcijai.* Tualetes poda tīrīšanai izmanto krūzi citrona sulas. Ar birsti noberž virsmu ar sulu, ļauj iedarboties 10 min un nolaiž ūdeni.* Dušas un flīžu tīrīšanai var izmantot pusi citrona, ar ko norīvē virsmas vai arī spireja pudelē pagatavot ūdens un sulas maisījumu (3:2). Citronskābe noņems cietā ūdens nogulsnes, izšķīdinās ziepju putas un iznīcinās baktērijas.* Ar citrona un sodas maisījumu skalo plastikāta pārtikas uzglabāšanas konteinerus, īpaši tos, kuros regulāri ņemam līdzi pārtiku uz darbu vai skolu.* Pirms atkritumu kastē ievietot plastikāta maisiņu, tvertni dezinficē ar citrona sulas un ūdens šķīdumu.* Citrona sula ne tikai attīra traipus no gaļas dēlīša, bet palīdz iznīdēt baktērijas. Dēlīti noberž ar citrona šķēli un atstāj iedarboties, kamēr traips pazudis. Var atstāt pa nakti! Tad noskalo un ļauj nožūt.* Mikroviļņu krāsns sakopšanai novieto par 3/4 pilnu krūzi ar ūdeni, kuram piejauktas pāris ēdamkarotes citrona sulas. Uzvāra. Neatverot durvis vēl 10 minūtes notur. Atver krāsni un izslauka netīrumus un pārtikas daļiņas. Citrons ne tikai atmiekšķē netīrumus, bet ir iedarbīgs veids, kā atbrīvoties no smakām* Pirms aktīvās grila sezonas sākuma ar citrona sulas un sāls maisījumu noberž grila restes un darbarīkus.* Ja mazgā traukus ar rokām, mazgāšanas līdzeklim uz trauku lupatas vai sūkļa pievieno dažus pilienus citrona sulas. Tā labāk varēs attaukot virmas. Var darīt arī tā: pusi no citrona šķēles apkaisa ar sodu un mazgā traukus, pat nelietojot ķīmisko mazgāšanas līdzekli.* Lai noņemtu smakas ledusskapī, ik nedēļu tajā ieliek svaigu citrona pusīti.* Pēc ēdiena pagatavošanas ar citrona sulu notīra rokas, atbrīvojot tās no ēdiena aromāta. Padoms īpaši labi noderēs, piemēram, pēc zivju tīrīšanas.* Notekcaurules attīrīšanai ielej litru karsta ūdens, kas sajaukts ar puskrūzi citronu sulas. Cita metode: puskrūzi sodas atjauc ar ūdeni un lej notekcaurulē. Atstāj iedarboties, kamēr uzkarsē krūzi citrona sulas. Arī to lej notekcaurulē. Pēc dažām minūtēm noskalo ar karstu ūdeni.* Minerālu paliekas tējkannā un kafijas kannā noņem, izvārot pilnu tilpumu kannas ar vienu citrona šķēlīti. Ļauj maisījumam iedarboties apmēram stundu.* Lai trauku mašīnu atkaļķotu un atbrīvotu no smakām, ieliek krūzi citrona sulas un darbina mašīnu skalošanas režīmā.* Logu un spoguļu mazgāšanai dažas ēdamkarotes citrona sulas sajauc un ūdeni, pilda spreja pudelē un lieto kā ierasts.* Pelējuma noņemšanai pagatavo citrona pastu.* Lamināta grīdas kopšanai pagatavo vieglu citrona sulas un ūdens šķīdumu.* Rūsas traipus no kokvilnas un poliestera noņem ar citrona sulas un sodas pastu. Izberzē rūsas skarto vietu, atstāj uz pusstundu un mazgā kā parasti.* Veļas mazgāšanai labākam efektam ierastajam mazgāšanas līdzeklim pievieno tējkaroti citronu sulas.* Puskrūzi citrona sulas pievieno baltās veļas mērcēšanas ūdenim. Mazgā kā parasti.* Tauku traipus no apģērba izņem, uz traipa ieberzējot citrona sulu. Ļauj iedarboties uz nakti un mazgā kā parasti (vēlreiz atgādinām – padoms neder zīda un smalku audumu kopšanai).* Lai atbrīvotu zelta un sudraba rotas no aplikuma un netīrumiem, mērcē tos citrona sulā.* Lai mati būtu mirdzoši, brīvi no šampūna paliekām, pēc izmazgāšanas tos skalo vieglā citronūdenī.* Tējkaroti cukura sajauc ar tējkaroti citrona sulas. Ja vajag, pievieno vēl dažus pilienus ūdens. Skrubē sejas un ķermeņa ādu, padarot to maigāku un tvirtāku.