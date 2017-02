Viņu arī apbēdinājušās Mikrouzņēmumu nodokļa likuma izmaiņas, kā arī likumdošanas mainīšana pēc budžeta pieņemšanas. "Tas man bija liels pārsteigums," viņa atzina.

Lūgta vērtēt valdības darbu skalā no viens līdz desmit, politiķe norādīja, ka no viņas puses to ir bīstami darīt, un viņa to nedarīs.

Esot gan paveiktas arī daudzas labas lietas, piemēram, risināti drošības jautājumi, atalgojuma jautājums iekšlietu sistēmā, kā arī izglītības jomā.



LETA/Foto: AFP/Scanpix/LETA