Nobažījusies sieviete steidzas pie civilvīra glābt savu bērnu. Konflikts beidzas ar cilvēka nāvi

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess un aizdomās turētais ir apcietināts.Likumsargi stāsta, ka piektdien, 3. februārī, kāda sieviete saņēma zvanu no sava civilvīra, kuram uz laiku bija atstājusi pieskatīšanai savu trīs gadus veco bērnu, kamēr pati bija prombūtnē. Telefonsarunas laikā starp abiem bija izcēlies strīds, un pēc vīrieša runas manieres sieviete secinājusi, ka viņš ir lietojis alkoholu. Lai neatstātu savu bērnu piedzērušā vīrieša uzraudzībā, sieviete nolēma braukt pakaļ mazulim. Jāpiemin, ka sievietes civilvīrs nav bērna bioloģiskais tēvs. Ņemot vērā, ka mātei bija bail vienai braukt pēc bērna, viņa palūdza diviem paziņām, lai atbrauc viņai līdzi.Ap pulksten vieniem dienā sieviete kopā ar abiem paziņām ieradās pakaļ bērnam. Kamēr viens no draugiem gāja uz veikalu, māte kopā ar otru vīrieti devās uz dzīvokli.Pamanot abus kāpņu telpā, sievietes civilvīrs iznāca no dzīvokļa un izrādīja agresiju. Dusmu karstumā sievietes 1968. gadā dzimušais civilvīrs no savas kabatas izvilka nazi un vairākas reizes iedūra otram vīrietim krūšu kurvja un kakla rajonā. Pēc tam vīrietis metās bēgt, bet bērna māte izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Valsts policiju. Bērns tikmēr atradās dzīvoklī un notikušo neredzēja. Kad notikuma vietā ieradās mediķi, diemžēl 48 gadus vecais vīrietis jau bija miris.Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes policisti sadarbībā ar Rīgas Ķengaraga iecirkņa policistiem uzsāka aizdomās turētā vīrieša meklēšanu. Apmēram četru stundu laikā pēc nozieguma policisti aizdomās turēto 1968. gadā dzimušo vīrieti Pārdaugavā aizturēja.Jāpiemin, ka aizturētais jau iepriekš ir sodīts par slepkavību un vien nesen atbrīvots no ieslodzījuma vietas.Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta – par slepkavību. Par šādu noziegumu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem.Aizdomās turētajam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.