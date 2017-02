Smags likteņa trieciens Britnijas Spīrsas ģimenē

2015. gads. Medija izklaidējas kopā ar brālēniem – dziedātājas Britnijas Spīrsas dēliem.

Aizvadītās brīvdienas Britnijas Spīrsas māsas Džeimjas Linnas meita Medija pavadījusi kopā ar tēvu Keisiju Oldridžu Luiziānas štatā. Traģiskais negadījums noticis, kad Medija kā pasažiere vizinājusies ar kvadraciklu un tas apgāzies, iekrītot ezerā. Medija zem ūdens pavadījusi vairākas minūtes un bijusi bezsamaņā, ierodoties mediķiem. Ar helikopteru meitenīte nogādāta tuvākajā slimnīcā.Džeimija Linna Spīrsa nebija līdzās negadījuma brīdī, informē portāla TMZ veidotāji. Medijas vectētiņš, Britnijas un Džeimijas Linnas tēvs Džeimijs Spīrss sarunā ar „Entertainment Today” norādījis: „Vienīgais, ko varu pateikt – aizlūdziet par mūsu mazo Mediju.”Spīrsu preses pārstāvis svētdien izplatījis oficiālu paziņojumu, norādot, ka mediju sniegtā informācija par notikušo nav pilnīga.„Medijos atspoguļotās detaļas, kas skar Džeimijas Linnas meitas Medijas negadījumu, nav precīzas,” teikts paziņojumā. „Šobrīd Spīrsu ģimene visiem lūdz respektēt tās privātumu un novērtē visas lūgšanas un ģimenei izrādīto atbalstu.”No 2005. gadam līdz 2008. gadam Džeimija Linna Spīrsa atveidoja galveno lomu telekanāla „Nickelodeon” veidotajā seriālā „Zoey 101”. Viņas vārds ziņu virsrakstos nonāca 2008. gadā, kad atklājās, ka 16 gadu vecumā pusaudze palikusi stāvoklī no sava drauga Keisija Oldridža. Džeimijas Linnas meita Medija pasaulē nāca 2008. gada 19. jūnijā.Aizvadītajā gadā iznākušajā dokumentālajā filmā „Jamie Lynn Spears: When the Lights Go Out” jaunā māmiņa atzīst: „Kad atskatos pagātnē, man gribas izsaukties ‘Ak, man Dievs.’. Es tolaik vēl biju bērns. Man vajadzēja uzaugt prom no sabiedrības acīm.”Pēc tam, kad Džeimija Linna pēc bērna kopšanas atvaļinājuma atgriezās pie karjeras, viņa pievērsās kantri mūzikai un pirms trīs gadiem izdeva albumu ar nosaukumu „The Journey”.Pērnā gada jūnijā sarunā ar slavenību žurnālu „People” Džeimija Linna atzinusi, ka viņas meitai ir „zelta sirsniņa”. „Es viņu audzināju ar godīguma apziņu un lielu mīlestību,” norāda māmiņa. „Viņa ir ļoti laimīga, apmierināta maza meitene. Vecāki nevarētu vēlēties vēl ko vairāk. Šis ir lielākais sasniegums ar ko lepojos, un vienmēr lepošos.”