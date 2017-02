7 guļamistabas un 8 vannasistabas. Džesika Alba nopērk māju. FOTO

Džesika Alba nopērk māju par 10 miljoniem





























































Aktrise Džesika Alba visus ar jaunās mājas iegādi saistītos dokumentus uzticējusi kārtot pilnvarotai personai, lai pēc iespējas ilgāk no sabiedrības paturētu noslēpumā faktu par savu grandiozo pirkumu.Nekustamo īpašumu blogs „Yolanda’s Little Black Book” nesen atklājis, ka Holivudas aktrise Alba izvēlējusies sev jaunu ģimenes māju, par to samaksājot 9.948 miljonus ASV dolāru.Jauno īpašumu viņa iegādājusies no filmas „Black Swan” („Melnais gulbis”) producenta Maika Medevoja. Albai cenu izdevies nokaulēt zemāku, jo producents sākotnēji prasījis aptuveni 11 miljonus.Džesikai izdevies iegūt izdevīgu līgumu pateicoties uzticamam nekustamo īpašumu aģentam – savam tētim Markam.Aktrise tagad par saviem jaunajiem kaimiņiem var saukt aktieru pāri Čeningu Tatumu un viņa sievu Džennu Devanu Tatumu, kā arī aktrisi Demiju Mūru.Albas jaunajā īpašumā ir septiņas guļamistabas un astoņas vannasistabas. Mājā ir iespaidīgs foajē, kas aizņem divus stāvus. Ēkā ir divas viesistabas, viena no kurām ar kamīnu un bāru. Mājā labiekārtota arī ēdamzāle ar greznu lustru un kamīnu. Plašajā virtuvē ir pēc pasūtījuma darināti balti skapīši un marmora darba virsma.Mājā sava telpa atvēlēta arī bibliotēkai, mediju telpai un mājas kinozālei. Viena no augšstāvā esošajām guļamistabām pārveidota par sporta zāli. Apakšstāvā ir arī tā sauktā meitas istabiņa.Pie saimnieku guļamistabas ierīkota „en-suite” vannasistaba ar lielu spa vannu un duškabīni diviem. Pie guļamistabas labiekārtota arī garderobes telpa.Divu stāvu lielajā viesu namiņā ir viena guļamistaba, bet ēkas apakšstāvā garāža trim automašīnām.