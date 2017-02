Stjuarte filmu cienīgā veidā izglābj nolaupītu meiteni, kuru pavadīja labi ģērbts kungs

Fedrika medijiem pastāstīja, ka par meitenītes liktenis viņu satraucis jau no pirmās minūtes, ieraugot apjukušu pusaudzi kopā ar labi ģērbtu vīrieti. Meitene izskatījusies tā, "it kā būtu izgājusi cauri ellei," BBC stāstīja stjuarte.Vīrietis nav ļāvis stjuartei aprunāties ar meitenīti, tāpēc Fedrika ar slepus ar zīmju palīdzību norādīja pusaudzei, lai viņa dodas uz tualeti, kur uz spoguļa viņu gaidīja zīmīte. Meitene uz šīs pašas zīmītes uzrakstīja, ka viņai vajadzīga palīdzība.Fedrika par notiekošo informēja pilotu, kurš jau laikus brīdināja policiju. Izrādījās, ka meitene bija kritusi cilvēktirgotāju nagos.BBC norāda, ka šis gadījums gan noticis senāk, tomēr informācija par to medijos publiskota vien šonedēļ, jo labdarības organizācija "Airline Ambassadors" uzsāka kampaņu, kuras ietvaros apmāca gaisa kuģu apkalpes locekļus cīnīties ar cilvēktirdzniecību.Organizācijas mājaslapā teikts, ka cilvēku tirgotāju upuri var šķist nobijušies, nezināt savu galamērķi un uz jautājumiem atbildēt ar iepriekš sagatavotām frāzēm un būt nepiemēroti apģērbtiem. Tāpat šo upuru pavadoņi var censties atbildēt uz jautājumiem upuru vietā, kā arī nezināt šo cilvēku datus.Šobrīd izglābtā meitenīte jau mācoties koledžā un joprojām uztur kontaktu ar acīgo stjuarti.