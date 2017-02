Protestētāji Rumānijā pieprasa premjera demisiju un jaunas vēlēšanas. VIDEO

Rumānijā tauta protestē pret valdību



















































Rumānijā protestē pret plānu apžēlot tūkstošiem cietumnieku





















Pēc lielākajām demonstrācijām kopš komunisma sabrukuma 1989. gadā, svētdien 5.februārī valdība atcēla dekrētu, kas būtu pasargājis desmitiem politiķu no kriminālvajāšanasAptuveni 25 000 cilvēku pulcējās pie valdības ēkas Bukarestes centrā, daudz mazāk nekā 250 000, kurus varēja novērot iepriekšējā vakarā. Šoreiz protestētāji pieprasīja ministru prezidenta Sorina Grindjanu demisiju un jaunas vēlēšanas."Mēs vēlamies, lai premjerministrs pamet šo ēku un nekad vairāk neatgriežas. Viņš ir liela neveiksme," stāsta protestētājs Kristans.Protesti Bukarestē un citās pilsētās, kuri kopš 31.janvāra notika katru vakaru un satricinājuši valdības stabilitāti nav palikuši nepamanīti Austrumeiropā, reģionā, kurā pēc komunisma sabrukšanas valda korupcija. Rumānija ar 20 miljoniem iedzīvotāju, kurā ir ASV pretraķešu aizsardzības sistēmas bāze, kā arī viena no Vašingtonas sabiedrotajām ar karaspēku Irākā un Afganistānā, joprojām ir viena no nabadzīgākajām Eiropas Savienībā.