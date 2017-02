Esmeraldas Ermales viedoklis par atlaišanu: „Notiek nepieņemamas lietas”

Ermale cer, ka varbūt kas mainīsies

Teātra direktors no atbildes izvairās

Joprojām nebeidz virmot kaislības par faktu, ka pirms pensijas uzteikts darbs tautā iemīļotajai Dailes teātra aktrisei Esmeraldai Ermalei – no 1. augusta viņai teātrī darba vairs nebūs. Aizkulisēs kā viens no iemesliem tiek minēts aktrises vecums, taču izskan viedoklis, ka Esmeraldai, iespējams, bijis personīgs strīds ar teātra direktoru Andri Vītolu. Daudzi teātrī jūtoties nepasargāti no tādas situācijas un apzinās, ka jebkurā brīdī var palikt bez darba. Drošāk esot tikai tām aktrisēm, kurām ir īpaši tuvas jeb draudzīgas attiecības ar režisoriem un teātra vadību. Kolēģi prāto, ka Esmeralda teātra vadībai vienkārši kļuvusi neērta, jo pēc rakstura esot pārāk skarbi atklāta un pazemību arī neizrādot. Ko par to visu saka pati aktrise un teātra vadība?Žurnāls “Kas Jauns” sazinājās ar pieredzējušo aktrisi, kuru uzrunājot atskanēja nopūta un sarunā iestājās klusums, pēc kā viņa atzina, ka labprātāk par šo tēmu komentārus nesniegtu. „Šādā veidā negribu iegūt publicitāti. Man tas šobrīd nav vajadzīgs, nezinu, vai tas būtu tas labākais ceļš... Viegli nav, jo tāda veida publicitāte nav nekas patīkams,” pieklusinātā balsī teica Esmeralda Ermale.Šīs ažiotāžas dēļ, kas saistīta ar viņas negaidīto atbrīvošanu no darba, Ermales paziņas, draugi un talanta cienītāji personīgi atbalsta aktrisi, gan sakot labus vārdus, gan slavējot viņas talantu vēstulēs sociālajā tīklā Facebook. Aktrise novērtē lielo atbalstu un ir pateicīga ikvienam par labiem vārdiem: „Cilvēku atbalsts man ļoti palīdz un iepriecina.”Taujāta, vai, viņasprāt, atlaišana no teātra ir vecuma vai tomēr citu iemeslu dēļ, Ermale izsakās neskaidri: „Notiek ļoti subjektīvas un arī nepieņemamas lietas... Cilvēki pret to nevēršas un necīnās, bet vienkārši aiziet. Tāpat kā mani iepriekšējie kolēģi tika palūgti aiziet pilnīgi nepamatotu iemeslu dēļ.”Pašlaik Esmeralda spēlē tikai divās Dailes teātra izrādēs – “Ziloņa dziesma” un “Visas manas grāmatas”. „Tas arī viss, kas ir palicis. Pārējās izrādes ir noņemtas,” saka aktrise, piebilstot, ka pēdējā laikā izrāžu mūžs ir ļoti īss. „Tam ir dažādi iemesli. Katrai izrādei ir savs mūžs. Ir neveiksmīgas, tādas, uz kurām cilvēki nenāk.”Ko Esmeralda Ermale gribētu teikt saviem skatītājiem un atbalstītājiem, kuri ir nepatīkami pārsteigti par plānoto viņas atbrīvošanu no darba teātrī? „Viss, kas man sakāms, es pasaku caur savām lomām. Taču, ja tas viss beigsies, kā pašlaik iecerēts, tad maniem skatītājiem vairs nebūs, ko redzēt. Droši vien, ka vienu izrādi es turpināšu spēlēt, ja tikai mēs ar teātra vadību noslēgsim kādu vienošanos. Līdz 1. augustam es esmu darbā, kā būs tālāk, nezinām. Tad redzēsim, kā tas viss beigsies,” cerīga ir aktrise.Dailes teātra kuluāros runā, ka Ermales darba uzteikšana, iespējams, ir saistīta ar kādu konfliktu starp teātra direktoru Andri Vītolu un aktrisi. Runā arī, ka Ermalei ir gana šerps raksturs, kā dēļ radušās kādas domstarpības ar teātra vadību.Aktrise šīs runas uztver neitrāli, paskaidrojot: „Man nav bijis nekāda konflikta ar direktoru.” Savukārt Dailes teātra direktors Andris Vītols komentāros par Ermales atlaišanu no darba ir skopāks par skopu. „Nesniegšu viedokli! Paldies!” Tie bija trīs vārdi, ko Dailes teātra direktors Vītols pateica pirms telefona sarunas pārtraukšanas. Tikpat nerunīga bija Dailes teātra sabiedrisko attiecību vadītāja Liene Jakovļeva: „Teātra darba attiecības Dailes teātra vadība nekomentē.”Tikmēr Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs Dž.Dž.Džilindžers portālam la.lv paudis, ka gadu skaits jeb "vecums" šajā teātrī nekalpo par iemeslu atlaišanai.