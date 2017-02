Melānija Trampa parādījās, lai atkal pazustu. Viņas rīcība uzkurina dusmas cilvēkos. FOTO

Melānijas Trampas pirmais nopietnais iznāciens pirmās lēdijas statusā









































































































Michelle Obama = Striving to make America's children healthier

Melania Trump = Suing over not being able to make millions as first lady — Adam Murray (@Atom_Murray) February 7, 2017

Okay, I try to avoid attacking @MELANIATRUMP but ffs- this pissed me off. https://t.co/96p3JAv7VK — David Yankovich (@DavidYankovich) February 7, 2017

Like the rest of the First Family, Melania Trump appears to prioritize the money she can make off her position over the American people. — Matt McDermott (@mattmfm) February 7, 2017

In which Melania Trump admits she wanted to use her position as FLOTUS to turn a profit. https://t.co/VRV363o1Je pic.twitter.com/fmkCc5WCaU — Parker Molloy (@ParkerMolloy) February 7, 2017

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z — Melania Trump (@FLOTUS) January 21, 2017

Melānijas Trampas dzīve un satriecošais stils



































































































































One day Melania will file for a divorce and Trump will order her death then claim 'assassination' #FreeMelania RIP — fAUSTAFI (@_faustxxn) February 7, 2017

Donalda Trampa inaugurācijas parāde













































Ieskats Donalda Trampa inaugurācijas ģenerālmēģinājumā











































Melānija Trampa joprojām nav bijusi pārāk naska tautas uzrunāšanā - viņa to nedara nedz ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību, nedz savā oficiālajā sociālā tīkla "Twitter" profilā, kur joprojām nīkst viens vienīgs ieraksts no 21.janvāra - inaugurācijas dienas, kad viņa pauda, cik pagodināta ir par iespēju kalpot ASV pirmās lēdijas statusā.Šajā nedēļas nogalē fotogrāfiem izdevās iemūžināt Melāniju Trampu trīs dažādos notikumos - vienā viņa ar lidmašīnu ieradās Palmbīčā Floridā, otrā ASV pirmais pāris manīts, skatoties "Super Bowl" finālu, savukārt trešajā reizē Melānija kopā ar Donaldu Trampu piedalījās ikgadējā Sarkanā Krusta ballē.Arī šajos pasākumos uzņemtie attēli, līdzīgi kā fotogrāfijas ar bijušās modeles šausmu pilno sejas izteiksmi inaugurācijas balles laikā, izsauca plašus joku un pat līdzjūtības vārdu plūdus sociālajos tīklos, aicinot Melāniju Trampu bēgt un neatskatīties no sava valdonīgā un patmīlīgā vīra, kurš nu ieņēmis pasaules ietekmīgākās lielvaras vadītāja krēslu.ASV mediji vēstī, ka Trampa atkal atgriezusies Trampa torņos Ņujorkā, lai būtu kopā ar pāra vienīgo kopīgo bērnu - 10 gadus veco Baronu Trampu, kurš tur mācās skolā. Lai arī iepriekš izskanēja baumas, ka par ASV pirmo lēdiju kļuvusī slovēniete varētu nekad neievākties Baltajā namā, viena no nedaudzajām Trampas ofisa darbiniecēm šo informāciju noraidīja, sakot, ka Melānija ar Baronu uz Vašingtonu pārvāksies jūnijā.Šodien gan izskanēja ziņas, ka Trampa atkāroti sūdz tiesā britu laikrakstu "Daily Mail" saistībā ar baumu izplatīšanu, ka viņa esot strādājusi eskortservisā. Prasībā teikts, ka publicētais materiāls nodarījis Trampas iespējām gūt peļņu, kas licis cilvēkiem secināt - Trampa uz pirmās lēdijas statusa nodrošinātās popularitātes rēķina grasījusies tirgot smaržas un apģērbus."Ja tu plāno uz prezidentūras rēķina gūt ienākumus, tu noteikti gribētu to paturēt pie sevis. Taču ne Melānija!" raksta kāds sociālā tīkla lietotājs un, izskatās, ka līdzīgās domās ir arī citi amerikāņi.