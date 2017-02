Ungārijas armija uz robežas ar Serbiju ceļ dzeloņstiepļu žogu



























































Migranti, galvenokārt jauni vīrieši no Pakistānas un Afganistānas, pārcieš ziemu improvizētās niecīgās teltīs, kā arī pamestu mazdārziņu būdiņās.Viņi vai nu nespēja atrast vietu pārpildītajās nometnēs Serbijā, vai arī nemaz necentās to darīt, jo lielākā daļa ir tālu no robežas, kuru viņi vēlas šķērsot.Migranti pārsvarā dzīvo mazās grupās ar draugiem un paziņām. Teltis uzslietas atsevišķi vai arī grupās pa trīs vai četrām. Tās ir izmētātas 3-10 km Serbijas dziļumā no robežas žoga ar Ungāriju.Migrācijas krīzes karstākajos brīžos tūkstošiem cilvēku, daudzi no kuriem bija bēgļi no kara zonām Tuvajos Austrumos, šķērsoja tā saukto Balkānu ceļu no Grieķijas cauri Maķedonijai un Serbijai uz Ungāriju, līdz tā slēdza savu robežu. Tad ceļš veda cauri Horvātijai un Slovēnijai uz Austriju.