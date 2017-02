8. februāra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

Jubilāri pasaulē

Notikumi Latvijā

Notikumi pasaulē

1936. gadā Guntis Eberhards - Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes nodaļas profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis.1937. gadā Nikolajs Vederņikovs - zinātnieks Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā, Polisaharīdu laboratorijas vadītājs.1945. gadā Eduards Asaturjans - AS "Inkomerc-Holding" prezidents.1949. gadā Ināra Freidenfelde - zvērināta advokāte.1952. gadā Juris Viņķelis - Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas loceklis.1952. gadā Linards Skuja - Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks.1958. gadā Jānis Naglis - Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents, Latvijas Automobiļu federācijas prezidents.1968. gadā Vita Vārpiņa - Dailes teātra aktrise.1969. gadā Aigars Bikše - Latvijas Mākslas akadēmijas profesors.1975. gadā Mārtiņš Bičevskis - Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents.1191. gadā Jaroslavs II - Krievijas lielkņazs (miris 1246.gadā).1291. gadā Alfonsu IV - Portugāles karalis (miris 1357.gadā).1677. gadā Žaks Kasini - franču astronoms (miris 1756.gadā).1828. gadā Žils Verns - franču rakstnieks (miris 1905.gadā).1834. gadā Dmitrijs Mendeļejevs - krievu ķīmiķis (miris 1907.gadā).1895. gadā Kings Vidors - amerikāņu kinorežisors (miris 1982.gadā).1900. gadā Ivans Ivanovs - Vano - krievu animators (miris 1987.gadā).1925. gadā Džeks Lemmons - amerikāņu aktieris un režisors (miris 2001.gadā).1926. gadā Nīls Kesedijs - amerikāņu rakstnieks (miris 1968.gadā).1931. gadā Džeims Dīns - amerikāņu aktieris (miris 1955.gadā).1941. gadā Niks Nolte - amerikāņu aktieris.1955. gadā Džons Grišams - amerikāņu rakstnieks.1960. gadā Dino Čikarelli - kanādiešu hokejists.1961. gadā Vinss Nīls - amerikāņu dziedātājs ("Mötley Crüe").1966. gadā Hristo Stoičkovs - bulgāru futbolists.1970. gadā Alonso Mornings - amerikāņu basketbolists.1971. gadā Andrus Vērpalu - igauņu distanču slēpotājs.1974. gadā Gijs Manuels de Omems - Kristo - franču mūziķis ("Daft Punk").1974. gadā Sets Grīns - amerikāņu aktieris.1977. gadā Deivs Farells - amerikāņu mūziķis ("Linkin Park").1423. gadā Livonijas trīs lielāko pilsētu - Rīgas, Tērbatas un Tallinas - sūtņi 73 Hanzas pilsētu vārdā noslēdz tirdzniecības līgumu ar Novgorodu. Šis fakts liecina par Livonijas pilsētu īpašo lomu un nozīmi Hanzas tirdznieciskajā politikā ar Krievzemi.1906. gadā izdots Kurzemes gubernatora Kņazeva rīkojums par obligātu pasu maiņu guberņas zemniekiem, kas jāizdara līdz 1906.gada 15.martam. Rīkojums izdots, lai novērstu iespēju ar iepriekš iegūtām pasu veidlapām izgatavot viltotus dokumentus, kas palīdzētu izvairīties no represijām.1995. gadā Ādažos, piedaloties Igaunijas, Latvijas un Lietuvas prezidentiem, ārlietu un aizsardzības ministriem, tiek oficiāli atklāts Baltijas miera bataljons - BALTBAT.1999. gadā Latvijas Banka, pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, iesniedz Rīgas apgabaltiesā pieteikumu par Deivida Berija atcelšanu no "Bankas Baltija" likvidatora amata.2001. gadā Rīgā oficiāli tiek atklāta Ķīles un Brēmenes ostu kopējā pārstāvniecība Latvijā. Tās mērķis ir veicināt tautsaimniecības un transporta biznesa attīstību starp abām valstīm, un šī ir pirmā ārvalstu ostu pārstāvniecība Latvijā.2002. gadā Amerikas Savienoto Valstu pilsētā Soltleiksitijā sākas XIX Ziemas olimpiskās spēles, kurās Latviju pārstāv līdz šim lielākā delegācija. Latvijas sportisti startē astoņos sporta veidos: ātrslidošanā, biatlonā, bobslejā, hokejā, kamaniņu sportā, skeletonā, distanču slēpošanā un kalnu slēpošanā. Latvija pirmo reizi piedalās komandu sporta sacensībās - hokejā.2004. gadā naktī mīklainos apstākļos notiek ielaušanās "Latvijas Unibankas" Rīdzenes filiālē, kas atrodas Rīgā, Vaļņu ielā 11. Pēc bankas speciālistu aplēsēm, nolaupīti aptuveni 112 000 latu. Šī bankas aplaupīšana naudas summas ziņā ir viena no apjomīgākajām Latvijā kopš neatkarības atgūšanas. 2007.gada janvārī tiesa četrām par filiāles aplaupīšanu apsūdzētām personām piespriež cietumsodu.2005. gadā Rīgas 1.slimnīcā atklāj Epilepsijas diagnostikas centru, kas ļauj slimniekiem vienuviet veikt visus nepieciešamos izmeklējumus un analīzes, lai noteiktu precīzu diagnozi.2006. gadā prestižo "Grammy" balvu pasniegšanas ceremonijā Latvijas diriģents Mariss Jansons saņēmis "Grammy" balvu par labāko orķestra uzstāšanos. Jansons bija nominēts divās kategorijās - "Labākā orķestra uzstāšanās" un "Labākais klasikas albums", saņemot "Grammy" balvu par labāko orķestra uzstāšanos un par Dmitrija Šostakoviča 13.simfonijas ierakstu Bavārijas Radio simfoniskā orķestra un kora izpildījumā. Mūzikas balvai "Grammy" bija izvirzīta arī dziedātāja Elīna Garanča balvai kategorijā "Labākais opermūzikas ieraksts" par dalību Antonio Vivaldi skaņdarba "Bajazet" ierakstā.2007. gadā Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotes mīnu meklētājs "Namejs" šķērso Ziemeļu polāro loku. Tas notiek pirmo reizi atjaunoto Jūras spēku vēsturē.1587. gadā Skotu karalienei Mērijai tiek izpildīts nāves sods par līdzdalību sazvērestībā, lai nogalinātu savu māsīcu, Anglijas karalieni Elizabeti I.1726. gadā Krievija tiek izveidota Augstākā slepenā padome.1807. gadā Napoleona spēki pie Polijas pilsētas Eilavas sakauj Krievijas spēkus.1837. gadā Krievu dzejnieks Aleksandrs Puškins tiek nāvīgi ievainots gurnā duelī ar Žoržu Šarlu Dantesu. Pēc divām dienām viņš mirst.1879. gadā kanādiešu inženieris un izgudrotājs Sendfords Flemings sanāksmē Karaliskajā Kanādas institūtā ierosina pieņemt Universālo standarta laiku.1904. gadā Japānas spēkiem Portarturā uzbrūkot Krievijas flotei sākas Krievijas-Japānas karš.1915. gadā Losandželosā pirmizrādi piedzīvo D.V. Grifita pretrunīgi vērtētā filma "The Birth of a Nation" ("Nācijas dzimšana"), kurā slavināts balto pārākums un Kukluksklans.1924. gadā pirmo reizi nāves soda izpildē izmantota gāzes kamera, ASV Nevadas štatā izpildot nāves sodu par slepkavību notiesātajam Džī Džonam.1949. gadā Komunistu pārvaldītajā Ungārijā katoļu kardinālam Jozefam Mindžentijam piespriests mūža ieslodzījums par pretvalstiskām aktivitātēm.1963. gadā militārā apvērsumā tiek gāzts Irākas prezidents Abdelkarims Kasems.1971. gadā tiek ieviests Ņujorkas biržas indekss "Nasdaq".1983. gadā Izraēlas izmeklētāju ziņojumā Izraēlas līderi, ieskaitot aizsardzības ministru Arielu Šaronu, tiek atzīti par daļēji vainīgiem 1982.gadā notikušajā slaktiņā Sabras un Šatilas palestīniešu bēgļu apmetnēs Libānā.1999. gadā 79 gadu vecumā mirst britu rakstniece Airisa Mērdoka.2001. gadā bijušais Vācijas kanclers Helmūts Kols piekrīt prokuratūras piedāvājumam samaksāt 300 000 vācu marku soda naudu, lai izbeigtu kriminālizmeklēšanu pret viņu par slepenu naudas dāvinājumu pieņemšanu amata pilnvaru laikā