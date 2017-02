Skandalozā deputāta Kaimiņa naudastēvs – Lemberga sīvais pretinieks Meroni?

Savulaik Šveices advokāts Rudolfs Meroni bija Aivara Lemberga advokāts, bet pēc domstarpībām ar savu aizbilstamo viņš pieslēdzās Lemberga oponentu nometnei. Pērnvasar Kaimiņš paziņoja, ka vēlas kļūt par Ventspils mēru un viņa aktivitātes tad arī varētu iet pie sirds Meroni. Pats Meroni ir visnotaļ respektabla persona. Savulaik viņš pēc prokuratūras lēmuma kļuva par arestēto Lemberga aktīvu – naftas biznesa akciju vairāku miljonu eiro vērtībā – glabātāju un pārvaldnieku. Pašreiz viņš kā padomes priekšsēdētājs darbojas tādos Latvijas biznesa milžos kā „AS “Ventbunkers”, AS “Ventspils tirdzniecības osta”, AS “Latvijas Naftas Tranzīts”, AS “Kālija parks” un citos augsta ranga uzņēmumos, kas galvenokārt bāzēti Ventspilī.Parijas „Kam pieder valsts” līderis Kaimiņš ļoti aptuveni un izvairīgi LTV raidījumam „De Facto” izteicies par „Suņu būdas” ienākumiem. Raidījumi pērn bijuši tikai četri, bet nauda nākusi no noslēgtajiem reklāmas līgumiem.“Suņu būdas” mājaslapā vienīgi var redzēt, ka tiek reklamēti raksti maz zināmā portālā bnn.lv. Portāla investors ir Austrijā reģistrēts uzņēmums “Baltic News Network”. Tam savukārt Latvijā pieder uzņēmums “Media Support”. Tā vadītājs iepriekš bija Ventspils mēra Aivara Lemberga oponenta, Šveices advokāta Rudolfa Meroni kontrolētajos uzņēmumos vadošos amatos strādājošais Edgars Ciniņš, tagad “Media Support” vada Meroni uzticamības persona Aivars Gobiņš, raksta lsm.lv.“Media Support” ar Kaimiņa uzņēmumu ir līgums par informācijas apmaiņu, bet vai tas ietver arī finansiālus nosacījumus, Kaimiņš nesaka: “Tā nu gan nav informācija, kas tiek publiskota. Tas jautājums, manuprāt, saucas komerciālais noslēpums. Es pat neredzu iespēju teikt jums atbildi”.Arī austrietim Fredam Cimmeram pastarpināti piederošais “Media Support” neatklāj, vai ar “Suņu būdu” tam ir finansiāli darījumi. “Media Support” vadītājs Aivars Gobiņš atzīmē, ka “Meroni grupas” uzņēmumiem gan nekāda sadarbība ar Kaimiņu un “Suņu būdu” neesot, bet viņi augstu vērtē viņa cīņu.