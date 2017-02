Šodien, 2017. gada 7. februārī aprit 30 gadi kopš viena no visu laiku slavenākajiem bumbas triecieniem grozā no augšas. Sietlā notikušās NBA Visu zvaigžņu nedēļas nogales ietvaros šā sporta veida ilggadējā ikona Maikls Džordans "Slam dunk" konkursā ietrieca bumbu grozā no soda metienu līnijas un izdarīja to ļoti efektīgi. Džordans vēlāk arī triumfēja visā konkursā, bet par šo danku runāja un to apbrīnoja vēl daudzus gadus.