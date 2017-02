Uzkārusies mājaslapa, garas rindas vai jāmaksā pat 200 eiro. Biļetes uz Dziesmu svētkiem tirgos citādāk

Kultūras ministrijai un Nacionālajam Kultūras centram iesniegti ierosinājumi, kā uzlabot esošo biļešu izplatīšanu, jo līdzšinējā kārtība ir cilvēkus pazemojoša. Un šobrīd Dziesmu svētku rīkotāji strādā pie tā, lai jau uz nākamajiem svētkiem biļetes tiktu pārdotas citādāk nekā iepriekšējos gados.Ar pretenziju vērsās "Biļešu paradīzes" pārstāvis, kurš uzskatīja, ka tāpat visiem biļešu nepietiek, tāpēc jāmaina to tirgošanas kārtība. Lieta jāuztic pašvaldībām. Tāpat izskanējis ierosinājums biļetes tirgot loterijas formātā. Vēl viens variants - krietni celt biļešu cenas un visbeidzot - tās varētu tirgot izsoles formātā.Ēriks Naļivaiko no "Biļešu paradīzes" norāda, ka nav īsti saprotams, kā tieši tiek noteiktas biļešu cenas uz tautai tik svarīgajiem pasākumiem. Teorētiski biļetes pieejamas visiem, praktiski veidojas rindas, taču biļetes beidzas daudz ātrāk nekā ļaužu rinda pēc tām. Visam klāt - ar to pat netiekot pelnīts, norāda uzņēmējs. "Piedodiet, šī pasākuma līmeņa cena nav 5 eiro," viņš norāda.Savukārt svētku rīkotāji teic, ka jau uzsākta jauna modeļa izstrāde gaidāmo Dziesmu un deju svētku biļešu tirdzniecībai. Analizēti iepriekšējie svētki, kā arī izpētīti modeļi pasaulē. Pēc būtības biļešu visiem nepietiks, jau tagad atzīst organizatori. Vienlaikus tiek secināts, ka biļete uz tautas pasākumu nevar un nedrīkst maksāt 200 eiro. Vairāk par situāciju skaties LTV sagatavotajā sižetā: