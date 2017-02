Ļaudis jūsmo, ka vismaz šogad Jelgavas ledus skulptūrām nedraud atkusnis

Sociālajos tīklos lasāmi vairāku cilvēku mīļa ironija par to, ka vismaz šogad festivālam nedraud pārlieku silts laiks, kā tas gadījās vairākus gadus pēc kārtas. Šobrīd laukā pieturas ziemas cienīgs sals, nevis atkusnis.

Līdz piektdienai, 10.februārim, gatavās skulptūras uzglabās saldētavā.

Savukārt šodien skulptori sākuši komandu skulptūru formu veidošanu un turpinās darbus pie detaļu izstrādes līdz pat piektdienai. Katrā komandā strādā divi tēlnieki, kuri ledus darbu būvniecībai izmantos vienu lielo ledus bloku un astoņus mazos ledus blokus.

Meistardarbu radīšanai skulptori izmanto visdažādākos instrumentus - sākot ar kaltiem, skrāpjiem, frēzēm, nažiem un beidzot ar fēniem, gludekļiem, kā arī paštaisītiem instrumentiem, piemēram, skrūvju dēli, kurš ir nepieciešams skulptūras detaļu līmēšanas procesā.

"Tēlniekiem tiek nodrošināts augstākās kvalitātes ledus, ko iegūst mākslīgi saldējot. Atšķirībā no dabīgā ledus tas ir daudz dzidrāks un noturīgāks, jo tajā nav gaisa burbulīšu, kas sasilstot paātrina ledus kušanu. Dažādu ledus objektu, kā, piemēram, bērnu slidkalniņa un labirinta būvniecībā, izmanto ledu no Jelgavas pilsētas ūdenskrātuvēm," skaidroja Mamedova.





Jau vēstīts, ka Jelgavā no 10.februārā līdz 12.februārim notiks 19.starptautiskais Ledus skulptūru festivāls. Festivāla viesus sagaida skulptūru spīdēšana un uguņošana, kā arī plaša kultūras un izklaides programma - uzstāsies grupas "Carnival Youth", "Daddy was a milkman", "The Roop", kā arī Lauris Reiniks, Roberto Meloni, notiks dažādi muzikāli rotaļu uzvedumi bērniem, ledus skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumi un citas aktivitātes.



Bet šādi Jelgavas ledus skulptūrās izskatījās aizvadītajos gados:

