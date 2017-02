58 gadus vecajai Madonnai būs dvīnītes

Madonna jau ir adoptējusi divus bērnus no šīs valsts – zēnu Deividu Bandu 2006.gadā un meiteni Mērsiju Džeimsu 2009.gadā. 58 gadus vecajai dziedātājai ir arī 20 gadus veca meita Lurdesa no attiecībām ar Karlosu Leonu un 16 gadus vecs dēls Roko no laulības ar Gaju Ričiju.

Madonna pieteicās dvīņu adopcijai 25.janvārī, kad bija ieradusies Malāvijā. Tomēr, kad medijos izplatījās ziņas par viņas nodomu, Madonna noliedza, ka gatavotos adoptēt vēl divus bērnus. Toreiz dziedātāja žurnālam "People" sacīja, ka ieradusies Malāvijā tikai tāpēc, lai iepazītos ar bērnu slimnīcu Blantairā un citiem fonda "Raising Malawi" darbiem, un tad dosies mājās.

Madonna vada bērnu labdarības fondu "Raising Malawi", kuru viņa Malāvijā izveidoja 2006.gadā. "Raising Malawi" finansē ķirurģijas nodaļu bērniem Karalienes Elizabetes slimnīcā, kas atrodas Malāvijas lielākajā pilsētā Blantairā.



LETA/Foto: AFP/Reuters/AP/Scanpix/LETA; Vida Press