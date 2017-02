Modamani uzņemtais selfijs palicis pie viņa paša, tomēr 2015.gadā ārkārtīgi populārs kļuva attēls, kas tapis tajā pašā vietā tajā pašā brīdī, tikai no cita fotoaparāta. Proti, kāds bija nofotografējis viņu un Vācijas kancleri Angelu Merkeli brīdī, kad Modamani tālrunis uzņēma pašportretu.Vēlāk šī sīriešu bēgļa seja parādījusies daudzos rakstos un it kā ziņās par teroraktiem. Piemēram, pēc Ziemassvētku traģēdijas Berlīnē, kad kravas fūre ietriecās tirdziņā Berlīnē, Modamani seja figurējusi pie daudzām viltus ziņām - lūk, šis ir teroraktā vainojamais.Tas licis Sīrijas pilsonim iesūdzēt Vācijas tiesā pašu "Facebook". Lai gan vietne izdzēsa daudzas viltus ziņas, kurās šī vīrieša seja tika saistīta ar nodarījumiem, tik un tā, viņaprāt, daudzas vēl joprojām ir internetā atrodamas, raksta BBC. "Viņi varētu darīt ko vairāk, lai novērstu cilvēku dalīšanos ar selfijiem," sacījis sīrietis.Tikmēr feisbuka advokāts Martins Muncs norāda, ka tad nāktos izgudrot kādu "brīnummašīnu, kas atklātu katru ļaunprātīgu fotogrāfijas izmantošanu". Tas neesot iespējams, jo ik dienas dažādus foto un dažādas sejas "šēro" miljardiem ļaužu. Vietnes advokāts ziņo, ka ir novērsti visi pārpratumi saistībā ar konkrēto Modamani attēlu un ka par nodarījumu jāatbild būtu konkrētiem feisbuka lietotājiem, nevis "Facebook" pašam.Anas Modamani nāk no Sīrijas un Berlīnē, Vācijā, ieradās 2015.gadā. Viņš dzīvo bēgļu patvesmē, kuru apmeklēja Angela Merkele. Tur arī tapa kopbilde ar politiķi. Kā saka migrants pats, viņš šo selfiju ievietoja feisbukā ar lepnumu par Merkeli, par viņas atvērtību un palīdzību bēgļiem. Puiša bilde kļuva par tādu kā simbolu Vācijas viesmīlībai.Lietas izmeklēšana patlaban notiek, un spriedums tiks pasludināts martā.