Tavs horoskops šodienai. Trešdiena, 8. februāris

Lai nedomātu par iekšējiem konfliktiem, labāk ierocies darbos un velti sevi visu citu tur. Personiska rakstura pārdomas var kaitēt psihiskajai stabilitātei. Domā par iespējām nopelnīt papildu nauda, jo tās trūkums tuvākajā laikā var novest Aunu ļoti depresīvā stāvoklī.Iespējams, ka izjutīsi savas spēcīgās seksualitātes uzplaiksnījumu. Gluži negaidītās vietās un veidos tevi var sākt nodarbināt romantiskas domas, kas savukārt producēs jūtas. Sapņošanas un ilgu diena. Reālai darbībai pagaidām laiks nav labvēlīgs, taču tāds būs jau nedēļas nogalē.Sabiedrībā esot, liela iespējamība satikt kādu personu, kas vēlāk izrādīsies tev īpaša un pat liktenīga. Viss sāksies lēnām un brīžam šķitīs, ka nekas pat nav sācies. Bet tad pienāks decembra vidus, un tu atcerēsies šo dienu. Uzposies un noskaņojies, un visas dienas garumā lai neviena čūska no tavas mutes neizlec.Lielākie notikumi, visticamāk, atkal skars mīlas dzīvi. Iespējams, piedzīvosi tik spēcīgus seksuālus pārdzīvojumus, ka pat dzīves filozofija pagriezīsies citādāka. Ja neesi saistīts laulības saitēm, kaislībai drīksti ļauties; laulātajiem, protams, citi likumi. Taču kaisli kā tādu jau laulība neatceļ. Būtiskus lēmumus šodien gan nepieņem.Sevis lutināšanas diena. Skaistumkopšana, bohēma, bezrūpība un slinkošana - tu esi to pelnījusi un vari! Tāpat vēlams padomāt par savu veselību ilgtermiņa kontekstā. Tam, ko šodien labu ar sevi paveiksi, vislabākās sekas sajutīsi nākamā gada sākumā. Ļaujies! Un arī neskopojies sev tērēt naudu.Rīts gudrāks par vakaru. Svarīgus soļus - īpaši attiecībā uz mīlnieku attiecībām - labāk veic dienas pirmajā pusē, jo vakarā sajūtām var būt nevajadzīgs uzslāņojums un vēlme izskaidroties par neeksistējošām problēmām. Mīli un mīļojies, taču neizdomā liekus sarežģījumus, ko pašai risināt.Iespējams, sadzīviskās un emocionālās raizes vēlēsies "noskalot" bezrūpībā un uzdzīvē. Ja apkārt nav cilvēku, kas no tā morāli ciestu, tam vari ļauties. Vakarpusē veldzējošas sarunas var sagādāt gluži sveši cilvēki, piemēram, tūristi kādā bārā. Vieglums bez pienākumiem.Iespējami jauni notikumi un jauni pienākumi, kuriem sagatavoties iepriekš īsti nebija ne laika, ne tavas vēlēšanās. Šodien būtiski pastāvēt nedaudz ēnā un ļaut mirdzēt citiem. Tas attiecas arī uz partnerattiecībām. Nekādā ziņā neiniciē konfliktsituācijas, un arī nemeties risināt citu problēmas.Šī ir diena, ko simtprocentīgi jāvelta zvērīgam darbam un centieniem karjeras labad. Pastāv liela iespējamība jau drīzumā tikt ļoti novērtētam un atzītam. Pamatīgi ieguldi savus spēkus un varēšanu darbā, tam drīz būs tik saldi augļi, ka tu nespēsi noticēt.Dzīve iegūs rāmumu un svētsvinīgu mieru jau šovakar ap saulrietu. To zinot, arī rīta skrējienu neorganizē haotisku. Divreiz apdomā nosacījumiem, kurus tev piedāvās, neparaksti nekādas vienošanās; tam piemērotāka būs ceturtdiena. Ja ar gara veselību viss ir kārtībā, uz nakti sajutīsies vērtīgs un citiem noderīgs cilvēks.Ja vēlies uzsākt finansiāli tālejošus projektus, šis ir piemērots brīdis. Investīcijām pagaidām nav pats labākais laiks, taču plānošanai un vajadzīgo cilvēku piesaistei gan. Tev izdosies par savām idejām pārliecināt ietekmīgus ļaudis; liec lietā arī personības šarmu un jaukus glaimus.Šodien atjauno savus enerģijas krājumus. Vai tie būtu kādi kursi, vai meditācijas, vai kino/teātra apmeklējums, vai saruna ar gudru cilvēku. Tev nepieciešama uzlāde un iedvesma sākt jaunas lietas. Īpaši, ja vecajos projektos jūtams izsmēlums un panīkums.