Skaistums, ko nevar izteikt naudā: karalienes Elizabetes II brīnišķīgākās kaklarotas. FOTO

Viņas Majestātes Anglijas karalienes Elizabetes II kaklarotas ir miljoniem sterliņu mārciņu vērtas un glabājas drošos seifos Bekingemas pilī. Tās simbolizē mīlestību, varu un intrigas. Šo kaklarotu skaistums ir neizmērojams un vēsturiskā vērtība unikāla. Reiz kāda no rotām gandrīz gāja zudībā kāda karaļnama pārstāvja bijušās mīļākās dēļ. Kāda no kaklarotām bijusi iesaistīta rūpīgā izmeklēšanā, bet vēl kādas vēsture sniedzas antīkā senatnē.



Lūk, 18 no karalienes Elizabetes II iespaidīgākajām un apbrīnas vērtākajām kaklarotām.





Karalienes Aleksandras „Dagmāras” kaklarota

Trīs rindu pērļu kaklarota

Karalienes Elizabetes II trīs rindu pērļu kaklarota







































Deli galma kaklarota

Karaļa Džordža VI Viktorijas laika komplekts

Kronēšanas kaklarota

Kroņa rubīni

Rubīnu kaklarota

Haiderābādas „Nizam” kaklarota

Saūda Arābijas karaļa Faisala kaklarota

Saūda Arābijas karaļa Khalida kaklarota

Vītņu kaklarota

Karalienes Viktorijas zelta jubilejas kaklarota

Brazīlijas akvamarīnu kaklarota

Londonas bārkstainā kaklarota

Godmena kaklarota

Kaklarota – lente

Kentas rotu komplekts

Vēl citas rotas

Karalienes Elizabetes II rotas















Kaklarota darināta tā, lai izceltu zeltā un emaljā veidoto tā saukto „Dagmāras krustu”. Runā, ka tajā esot iestrādāta pat daļiņa no īstā krusta, ko atrada 1690. gadā, atrokot Bohēmijas Dagmāras kapu.Kaklarotas darināšanā izmantotas 118 pērles un 2000 briljantu.Kataras emīra kaklarotaKad Viņas Majestāte 1979. gadā devās valsts vizītē uz Kataru, šīs zemes valdnieks pasniedza viņai dāvanā sešu pērļu rindu kaklarotu, kas papildināta ar briljantu plāksnītēm. Katra no tām bija rotāta ar sešiem ovāliem briljantiem un vienu apaļu briljantu. Parasti šo kaklarotu liek komplektā ar pieskaņotiem auskariem.Tieši trīs rindu pēļu kaklarota ir viena no karalienei vismīļākajām. Viņa to arī nēsā visbiežāk. Šo rotu Elizabetei savā sudraba jubilejā uzdāvināja tēvs. Šī bija tolaik deviņus gadus vecās princeses pirmā „īstā” rotaslieta. Arī tagad, kad karaliene sasniegusi jau 90. gadu vecuma, šī rota grezno viņas tērpus visbiežāk, kad viņa dodas pildīt sabiedriskos pienākumus. Arī 2006. gadā, kad Elizabete II viesojās Rīgā, viņa bija izvēlējušies šo kaklarotu, apmeklējot dienas pasākumus.Karalienes vecvecvecmāmiņa loterijā vinnēja kasti ar smaragdiem. Pēc viņas nāves dārgakmeņu lādīti mantoja viņas kaprīzais dēls, kurš to nodeva tālāk savai mīļākajai. Karaliene Mērija smaragdus atpirka no šīs sievietes, un tie tika izmantoti kaklarotas izveidē, ar kuru karaliene greznojās viesojoties Indijā, kad tur krāšņā ceremonijā atzīmēja viņas vīra karaļa Džordža V kronēšanu.Šīs rotas darināšanā izmantoti ne tikai bēdīgu slavu iemantojuši smaragdi, bet arī „Cullinan” briljants, kas uzskatāms par lielāko jebkad pasaulē atrasto briljantu.Safīriem un briljantiem rotātā kaklarota un auskari bija viena no dāvanām, ko karaliene savā kāzu dienā saņēma no tēva. Elizabetei II kaklarota bija tik mīļa, ka vēlākos gados viņa pasūtīja izgatavot arī diadēmu un rokassprādzi.Kad dramaturgs Noels Kovards satika karalieni, kas bija rotājusies šiem juvelierizstrādājumiem, viņš rakstīja: „Karaliene izskatījās fascinējoši jauki un bija rotājusies lielākajiem safīriem, kādus esmu redzējis.”Karaliene Viktorija lūdza pagatavot šo rotu 1858. gadā, izmantojot briljantus no neizmantotas karalisko dārglietu kolekcijas, to skaitā zobenu rokturiem. Tiesa, 22.48 karātu „Lahote” briljanta kulons izņemts no „Timur Ruby” kaklarotas.Pēc karalienes Viktorijas šo rotu kronēšanas ceremonijā likušas visas viņas pēcteces. Parasti šo kaklarotu kombinē ar saskaņotiem kronēšanas auskariem.Kad princis Alberts savai sievai karalienei Viktorijai iegādājās rotu komplektu, tas bija greznots ar opāliem – karalienes iemīļotākajiem dārgakmeņiem. Pēc tam, kad šo rotu komplektu mantoja karaliene Aleksandra, viņa opālus aizstāja ar rubīniem, jo ticēja, ka opāls tā īpašniecei nes nelaimi.Pirms karaliene mantoja Kroņa rubīnu kaklarotu, viņas īpašumā jau bija šī sarkano dārgakmeņu rota. Karaliene lūgusi to pagatavot, izmantojot nelietotas rotaslietas no karaliskās dārglietu kolekcijas.2014. gadā šo rotu svinīgā pasākumā redzējām ap kaklu Kembridžas hercogienei Kertīnai, kurai to bija aizdevusi pati karaliene. Haiderābādas Nizama kaklarota bija kāzu dāvana Elizabetei II no Indijas štata valdnieka. Rotu darinājis „Cartier” un tai bijuši citi iepriekšējie īpašnieki pirms tā nonāca karalienes rotu kolekcijā.Šo „briljanta bārkstu” kaklarotu darinājis zīmols „Harry Winston” un karalienei tā pasniegta 1967. gadā. Tā darināta no 254 gareniem briljantiem, 91 apaļiem briljantiem un 11 lāsveida briljantiem. Zīmīgi, ka darbs pie kaklarotas pabeigts 1952. gadā – tajā pašā gadā, kad Elizabeti II kronēja par karalieni. Viņas Majestāte šo rotu likusi vairākkārt un bija aizdevusi arī princesei Diānai, kad viņa devās valsts vizītē uz Austrāliju.Šo „Hary Winston” kaklarotu karalienei dāvanā pasniedza 1979. gadā, kad viņa bija devusies valsts vizītē uz Saūda Arābiju. Viņa ar to rotājās arī trīs gadus vēlāk, kad apmeklēja filmas pirmizrādes vakaru, kā arī vairākkārt aizdeva princesei Diānai dažādiem svinīgiem pasākumiem.Trīs rindu briljantu kaklarotu Elizabete savulaik saņēma dāvanā no tēva, karaļa Džordža VI. Tās darināšanā izmantoti 105 briljanti, kas iepriekš bija izmantoti karaliskajā dārglietu kolekcijā esošo kaklarotu pagarināšanai. Karaliene šo trīs rindu briljantu jeb vītņu kaklarotu liek uz ārkārtīgi nozīmīgiem pasākumiem, kā piemēram, valsts banketiem.Tuvojoties karalienes Viktorijas valdīšanas zelta jubilejai, komiteja, kas sevi bija nodēvējusi par „Sieviešu jubilejas dāvanu”, darīja zināmu, ka vēlas savākt naudu, lai varētu sagādāt valdošajam monarham īpašu dāvanu. Sākotnēji ierosināto ideju par briljanta piespraudi noraidījusi pati karaliene. Taču šī kaklarota Viktorijai tik ļoti patika, ka ierindojās viņas iemīļotāko skaitā.Akvamarīnu kaklarota ir daļa no rotu komplekta, ko uz kāzām Elizabetei II bija sarūpējusi Brazīlijas tauta. Ļaudis gadu meklējuši un vākuši dārgakmeņus, lai izveidotu šo kaklarotu. Karalienei tā tik ļoti iepatikās, ka vēlākos gados viņa pie saviem juvelieriem pasūtīja izgatavot pieskaņotu diadēmu.Šī rota ir kāzu dāvana Elizabetei II no ļaužu grupas, kurā bija Londonas mērs, Anglijas Bankas pārvaldnieks un Biržas priekšsēdētājs. Briljanti iestrādāti uz zīda pamatnes, lai rota būtu gana elastīga. Kaklarotas darināšanā izmantoti trīs dažādu formu briljanti.Dabaszinātnieks Frederiks Dukeins Godmens šo rotu nopirka savām meitām 19. gadsimta beigās. Baumoja, ka agrāk tā jau bija piederējusi karaliskajai ģimenei. Godmena meitas uzrunāja karalisko ģimeni un tika uzsākta izmeklēšana. Tās rezultātā gan noskaidrots, ka kaklarotai nav saiknes ar karaļnamu. Neraugoties uz to, Godmena meitas izvēlējās juvelierizstrādājumu uzdāvināt karalienei.Šo Viktorijas laika kaklarotu Karalienei Mātei uzdāvināja viņas draudzene lēdija Grevila, kura bija dedzīga rotaslietu kolekcionāre. Vēlāk tā bija kāzu dāvana Elizabetei no abiem vecākiem.Šajā lielajiem ametistiem rotātajā dārglietu komplektā ietilpst kaklarota, auskari, trīs piespraudes un matu ķemme. Karaliene ar šīm dārglietām rotājusies tikai vienu reizi. Taču šis ir viens no vēsturiski visnozīmīgākajiem rotu komplektiem, jo ir viens no vecākajiem. Tas savulaik esot piederējis karalienes Viktorijas mātei.Karalienes Elizabetes II rotu kolekcijā ietilpst vēl daudz un dažādu skaistu un dārgu juvelierizstrādājumu.