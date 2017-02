A photo posted by Christie Brinkley (@christiebrinkley) on Feb 6, 2017 at 6:22pm PST

Ar nezūdošu skaistumu apveltītā Kristija Brinklija pirmoreiz žurnālam „Sports Illustrated” pozēja pirms 38 gadiem, tālajā 1979. gadā. Sarunā ar slavenību žurnālu „People” Brinklija atzinusi, ka viņa pērn ilgi apdomājusi izteikto piedāvājumu pozēt peldkostīmā žurnāla vākam.„Mana pirmā doma bija – ‘Manā vecumā? Nekādā ziņā!’. Jau, kad man palika 30, es pie sevis secināju ‘Šī ir pēdējā reize, kad pozēju peldkostīmā!’,” pārdomās dalās Kristija. „Kad žurnāls parādīsies pārdošanā man jau būs 63. Secināju – ‘Tās dienas ir pagājušas.’ Taču, kad man piedāvāja to darīt kopā ar savām meitenēm, es nolēmu –‘Labi, pēdējo reizi!’”Fotosesijā Kristija piedalījusies ar abām savām meitām Aleksu un Sielori (modelei ir arī 21 gadu vecs dēls Džeks). Visas trīs Brinkliju ģimenes skaistules bija ģērbušās saskaņota stila peldkostīmos. Fotografēšanās norisinājās gleznainajās Tērksas un Kaikosas salās.Pati Kristija pozējusi viendaļīgajā peldkostīmā no zīmola „Agent Provocateur” kolekcijas. Šāds pludmales tērps nopērkams par 240 eiro.Vecākā meita Aleksa pozēja koķetā mežģīņu bikini, kas atsedz plecus, savukārt jaunākā atvase Seilore bija tērpusies klasiska stila melnā bikini ar šņorītēm biksīšu sānos.Kristijas meitas atzīst, ka pozēšana žurnālam „Sports Illustrated” bijusi iedvesmojoša pieredze, kas ceļ pašapziņu.Kristija Brinklija karjeras laikā trīs reizes pozējusi šī žurnāla pielikumam, kas veltīts peldkostīmiem – 1979. gadā, 1980. gadā un 1980. gadā.Kristija cer, ka šī fotosesija iedvesmos citas sievietes, kas nejūtas harmonijā ar novecošanas procesu. „Valstī, kas ir vērsts uz jaunības kultu, sabiedrībai patīk ielikt tevi rāmjos,” norāda Brinklija. „Sievietēm veidojas sajūta, ka gadu skaits ļoti ierobežo.”„Raugoties tīri no personiskā skatu punkta – ja es to varēju, domāju tas palīdzēs arī citām no jauna paskatīties uz saviem cipariem un mazliet aizmirst par bailēm no novecošanās.”