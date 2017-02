Melānijas Trampas pirmais nopietnais iznāciens pirmās lēdijas statusā









































































































Melānijas Trampas dzīve un satriecošais stils



































































































































ASV mediji vēstī, ka Trampas padomnieki norāda - pirmajai lēdijai nav nodoma izmantot savu stāvokli sabiedrībā, lai no tā sasniegtu personiskos mērķus, un tāda nodoma nebūs arī nākotnē."Tāda iespēja nepastāv. Jebkurš apgalvojums, kurš saka pretējo, ir pārpratums," teikts Melānijas Trampas pārstāvju paziņojumā presei.Aģentūra "Reuters" otrdienas vakarā gan pavēstīja, ka šajā lietā izdevies panākt izlīgumu. "Es apzinos, ka šie nepatiesie apgalvojumi ļoti kaitēja un sāpināja Trampa kundzi un viņas ģimeni, tāpēc no visas sirds atvainojos Trampa kundzei, viņas dēlam, vīram un vecākiem, šo nepatieso apgalvojumu dēļ," Tārplijs sacīja paziņojumā, kuru izplatījis Trampas advokāts.Tārplija advokāts apstiprināja, ka paziņojums ir korekts un sacīja, ka lieta ir atrisināta. Neviena no pusēm gan neizpauž vienošanās nosacījumus.Ņujorkas Augstākajā tiesā pirmdien iesniegtā prasībā pret mediju teikts, ka šī apmelojošā publikācija negatīvi ietekmējusi Trampas iespējas pārdot "Melania" zīmola juvelierizstrādājumus un citas preces.Trampas prasībā bija teikts: raksts, kurā apgalvots, ka Melānija Trampa pagātnē strādājusi eskortservisā, izpostīja viņas "unikālo iespēju, kāda pastāv tikai vienreiz dzīvē" izveidot zīmolu.Pirmo lēdiju vēsturniece, profesore Mira Gatina medijam "USA Today" skaidro, ka dažas iepriekšējās pirmās lēdijas ir iesaistījušās komercprojektos, tomēr visus gūtos ienākumus parasti ziedojušas labdarībai, norādot, ka tā ir "tāda tumša teritorija", jo patiesībā jau nekas neliedz pirmajai lēdijai gūt peļņu, taču tādā gadījumā Trampa būtu pirmā vēsturē. Jānorāda, ka viņa jau ir iegājusi vēsturē, iesniedzot prasību par neslavas celšanu.Kasjauns.lv jau vēstīja, ka Trampa tiesājas ar "Mail Media Inc." un blogeri Vebsteru Tārpliju par baumu izplatīšanu.Prasībā pieprasīts piedzīt kompensācijas un naudassodu vismaz 150 miljonu dolāru apmērā.