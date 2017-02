Iesaka fitnesa trenere: kur meklēt motivāciju februārī?

Grūtības uztver kā izaicinājumu

Ja janvārī ierasts nospraust mērķus visam gadam, tad februāris ir pirmais nopietnais atskaites punkts padarītajam. Ne vienmēr viss izdodas kā plānots – treniņus sporta zālē var iztraucēt pēkšņi piezagusies slimība, motivāciju nokausējusi pienākumu gūzma darbā vai arī uzliktais mērķis ir bijis tik augsts, ka vēlme soļot pretī panākumiem apstājusies pēc pirmās nedēļas – šīs ir tikai dažas no ierastajām situācijām, ar kurām savā praksē nācies saskarties fitnesa trenerei.“Uz katrām grūtībām jāskatās kā uz izaicinājumu – tā ir iespēja kļūt stiprākam un sīkstākam. Katru reizi, kad sūdzamies par to, ko nevaram izdarīt, savu vājību noliekam prožektoru gaismās,” saka kustības MomyFit trenere un trīs bērnu māmiņa Ramona Simona Mežgaile. Lai lauztu šo modeli, viņa aicina rīkoties pretēji – izcelt savas stiprās īpašības un superspējas, piecelties un par spīti neveiksmei turpināt iesākto.Nav noslēpums, ka darbs ceļā uz savu labsajūtu un “jauno es” sākas ne tikai sporta zālē, bet arī virtuvē. “Maltīšu plānošanā pieļautās kļūdas visbiežāk ir iemesls, kas liek visam atmest ar roku,” saka Ramona un vēlreiz atgādina, ka smadzeņu galvenais enerģijas avots ir ogļhidrāti, tāpēc tos noteikti nedrīkst ilgtermiņā izslēgt no savas ēdienkartes. Lai izsalkumam nebūtu iespējas pamudināt uz “grēkošanu”, ēdienreizes ir rūpīgi un regulāri jāplāno. Tā ir kā ķēdes reakcija uz panākumiem – veselīgas, uzturvielām bagātas maltītes nodrošina labu veselību un pašsajūtu, kas savukārt pozitīvi ietekmē gribasspēku.Cilvēks pēc dabas ir slinks, tāpēc tikpat svarīgi kā fiziskie ir arī gribasspēka treniņi, kurus iespējams attīstīt pat ar mazām ikdienišķām lietām. Piemēram, nolemjot ceļu līdz darbam reizi nedēļā veikt ar kājām vai aizejot uz treniņu plānotajā laikā nevis atrodot iemeslus to izlaist. Jo vairāk kāda nodarbe kļuvusi par ikdienu, jo trenētākas kļuvušas smadzenes un lēmumus pieņemt kļūst vieglāk. Lai vienlaicīgi taupītu gribasspēka resursu uz dažādu lēmumu pieņemšanu, papildu Ramona iesaka atvēlēt laiku arī prāta treniņiem – risināt sudoku, nevairīties no sarežģītu darba situāciju atrisināšanas, lasīt grāmatas, spēlēt galda spēles. Ramona kā sev īpaši piemērotu atklājusi prāta spēļu lietotni Lumosity.Neskatoties uz dažādiem šķēršļiem, ir ļoti veselīgi un pat vēlami reizi mēnesī atskatīties uz paveikto un salīdzināt, kur biji iepriekš un kur esi tagad. Piemēram, ja visu mēnesi lifta vietā esi cītīgi izmantojis kāpnes, ik dienu nogājis 10 000 soļus vai brīvdienas pavadījis svaigā gaisā – tās ir mazās uzvaras, par kurām ceļā uz lielo mērķi esi pelnījis sevi paslavēt.Pēc tam, kad esi atskatījies atpakaļ, laiks skatu vērst uz priekšu. Līdz ar veiksmēm jāapdomā, ko un kā var darīt turpmāk vēl labāk. Piemēram, turpmāk maltītes mājās gatavot nevis trīs, bet četras reizes nedēļā. “Savlaicīga plānošana un ieradumu kopšana rada pozitīvo rutīnu, tomēr atceries – esi reāls, neceri uz brīnumiem un tu nekad nebūsi vīlies,” motivē fitnesa trenere.