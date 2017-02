Arstarulsmirusa lekcijas pieprasītas. Pēc viņa snieguma skan skaļi aplausi. FOTO

Arstarulsmirus lekcijā "Pašregulācijas prasmes iekšējo resursu vairošanai"

























































Mūziķis Gustavo, īstajā vārdā Gustavs Butelis jau vairākus gadus sevi dēvē par Arstarulsmirus Arsujumfus -Tarus un nu sevi publikai piesaka ne tikai kā mūzikas producentu un izpildītāju, bet arī radošo procesu virzības un pašizaugsmes treneri, kas savas zināšanas liek lietā, uzstādamies ar nopietnām lekcijām.Stājoties auditorijas priekšā kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, Arstarulsmirus ar sevi iepazīstināja publiku un izskaidroja, ka arī viņa vārds nemaz nav tik sarežģīts. „Tas ir vienkārši. Sadalot zilbēs skan šādi Arsta-ruls-mirus,” teica pasniedzējs. Publika izaugsmes trenera stāstīto informāciju uztvēra ar lielu interesi, kāds to pierakstīja līdzpaņemtajā portatīvajā datorā, kāds ik pa laikam nofotografēja uz videoekrāna redzamos slaidus, taču cits svarīgākās frāzes atzīmēja piezīmju grāmatā.Sarunā ar portālu kasjauns.lv, Arstarulsmirus atklāja, ka, lai arī pasniedz lekcijas plašai interesentu grupai, viņš aizvien ir mācību un sevis izzināšanas procesā: „Es vēl joprojām mācos. Apzināti šis process notiek jau sešus gadus, bet šo tēmu „Pašregulācijas prasmes iekšējo resursu vairošanai” es izvēlējos tāpēc, ka mani tas interesē un ir būtiski sabiedrībai. Informāciju un materiālus šīm lekcijām savācu no zinātniskajiem pētījumiem, izmantoju savu pieredzi un apkopoju citviet aprakstītās metodes. Mūsu ikdienas dinamiskais darba grafiks un lielais informācijas apjoms, ar ko saskaramies, var radīt atsevišķas mūsu nepamanītas un it kā „nevainīgas” mikro reakcijas - aizkaitinājumus, sagurumus, kas var rezultēties ilgstošā stresā. Tas ietekmē gan mūsu pašnovērtējumu, gan mūsu komunikācijas kvalitāti, gan darba un mācību spējas,” skaidro pasniedzējs.Viņš neslēpj, ka, vadot šo lekciju, viņu ir arī pārņēmis neliels uztraukums, un brīžiem pat bijusi sausa mute no satraukuma. „Tam bija iemesls - konkrēti šim materiālam, šai tēmai šī pirmā uzstāšanās reize, bet līdz šim esmu novadījis desmit citu tēmu lekcijas,” stāsta pasniedzējs un skaidro sava uztraukuma iemeslus: „Tā pamatā ir kaut kādai daļai manis bailes kļūdīties. Tur nekāda cita iemesla nav. Es savu iekšējo pasauli jūtu kā daudzslāņainu torti. Ir kaut kāda apzinātā manis daļa un ir neapzinātā. Šī neapzinātā daļa reaģē automātiski.”Arstarulsmirus atklāj, ka pēc saviem novērojumiem var teikt, ka pašlaik cilvēkiem ir vairākas problēmas, kuras viņi vēlas risināt ar sevis apzināšanās paņēmieniem. „Ļoti izplatītas ir stress, izdegšana vai apātija, kas ir divas galējības, kuras kādam izpaužas vairāk, kādam mazāk. Protams, svarīga šajā posmā ir arī ir cilvēku pašapziņa, jeb ticība sev.”Divus stundu garajā lekcijā, iekļaujot kafijas pauzi, klātesošajiem bija iespēja gan uzdot individuālus jautājumus pasniedzējam, gan pildīt klātienē dažādus pašregulācijas vingrinājumus, par kuriem klātesoši bija sajūsmā un veltīja pasniedzējam skaļus aplausus. Arī lekcijas noslēguma pie Arstarulsmirusa pulcējās interesenti, kas vēlējās pierakstīties uz viņa turpmāko lekciju ciklu, kā arī uzdot individuālus jautājumus.Līdzšinējās mūziķa karjeras laikā Gustavs Butelis izdevis četrus solo albumus, producējis grupas “Prāta vētra” albumu “Tur kaut kam ir jābūt” un sniedzis koncertus, kuros tika pulcēti vairāki desmiti tūkstoši cilvēku klausītāju. Gustavo bija ir viens no hip hop žanra celmlaužiem Latvijā, bet 2013. gadā paziņoja par projekta Gustavo noslēgumu. Tam sekoja darbs pie jauna materiāla, kas žanra ziņā raksturojams kā melodiskas, līdzi dziedamas dziesmas, kas saturiski pauž sirsnīgu, cieņpilnu attieksmi pret sevi, līdzcilvēkiem, kā arī tieksmi uz iekšēju pilnveidošanos.