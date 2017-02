Vācijas prezidenta darba vizītes laikā ierobežos satiksmi Vecrīgā

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

- no plkst. 7.00 līdz 16.30 Pēterbaznīcas ielas abās pusēs un laukumā pie Rīgas Svēta Pētera baznīcas;- no plkst. 7.00 līdz 16.30 Kungu ielas labajā pusē, posmā no Grēcinieku ielas līdz Pēterbaznīcas ielai;- no plkst. 7.00 līdz 17.30 pie ēkas Merķeļa ielā 13.No plkst. 14.00 līdz 16.30 nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme Pēterbaznīcas ielā. Minētajā laika posmā nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota gājēju kustība laukumā arī pie Rīgas Svētā Pētera baznīcas.