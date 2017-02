"Entonijs nav Džordans vai Braients!" Ņujorkas kluba prezidents apstiprina, ka cenšas atbrīvoties no Karmelo

Portāla "Bleacher Repor" apskatnieks Deivids Dings otrdien savā rakstā norādīja, ka Entonijam trūkstot uzvarētāja mentalitātes, kā tas savulaik Džeksona trenētajās komandās bija Maiklam Džordanam un Kobe Braientam.

"Džeksons domāja, ka spēs sabalansēt Entonija vēlmi pārturēt bumbu ar komandas spēli un to visu pārvērst pozitīvā rezultātā," raksta Dings. "Šīs sezonas sākums bija labs, tomēr šobrīd viss ir krietni pasliktinājies. Entonijs izvairās no visa, kas ir ārpus viņa komforta zonas, cīnoties pret kritiku par viņa spēles stilu un pretojoties "Knicks" galvenā trenera Džefa Hornačeka centieniem ieviest komandas spēli."

Entonijs tiek saistīts ar maiņas darījumu, kas paredz viņa nokļūšanu pašreizējā NBA čempionē Klīvlendas "Cavaliers", kur pašlaik spēlē basketbolista draugs Lebrons Džeimss.

"Iespējams, Džeimss būs nākamais, kurš noticēs, ka no Entonija ārā var dabūt vairāk. Tas šķiet loģiski, ka Entonijs var piekrist šai maiņai, lai pēcāk saņemtu slavu kā spēlētājs, kurš komandai palīdzējis izcīnīt čempionu titulu," pauda Dings, kurš piebilda, ka "Knicks" līderis ir vairāk ieinteresēts sava individuālā tēla spodrināšanā.



Savukārt pēc šī raksta publicēšanas savu pirmo tvitera ierakstu šajā gadā veica Džeksons, kurš piekrita iepriekš teiktajam.

"Dings pareizi pateicis gandrīz visu, tomēr es sapratu, ka leoparda plankumi nemainās, kad Kontinentālajā basketbola asociācijā (CBA) saskāros ar basketbolistu Maiklu Greiemu," rakstīja Džeksons.



