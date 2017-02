Zelvēgeres lieliskā atgriešanās. Filma "Bridžitas Džounsas mazulis"

Filmas trešajā daļā Bridžita paliek stāvoklī. Šķiet, ļoti jauka ziņa, ja vien atraktīvā sieviete zinātu, kurš ir gaidāmā bērna tēvs – jauniepazītais amerikānis Džeks Kvants vai bijušais mīļotais Marks Dārsijs.

Viņa ir atpakaļ! Pagājuši 12 gadi, kopš iemīļoto filmu varoni Bridžitu pēdējo reizi redzējām ekrānos. Trešajā filmu sērijas daļā “Bridžitas Džounsas mazulis” galvenā varone Bridžita tuvojas 40 gadu slieksnim. Viņa aizvien raksta dienasgrāmatu (nu jau modernizētā versijā aipadā). Negaidīti Bridžitas dzīve apmet kūleni. Viņa uzzina, ka ir stāvoklī, un mēģina tikt skaidrībā, kurš ir bērna tēvs – jauniepazītais amerikānis Džeks Kvants (atveido seriāla “Grejas anatomija” zvaigzne Patriks Dempsijs) vai bijušais mīļotais Marks Dārsijs (atveido aktieris Kolins Fērts).Jaunā filma par Bridžitu Džounsu visā pasaulē tika uzņemta ar fanu sajūsmu un atbalstu. Kritiķu vērtējums filmai nav viennozīmīgs – vieni pauž sajūsmu un to dēvē par patīkamu un labsirdīgu brīvdienu filmu ar brīnišķīgu aktieru sastāvu un asprātīgiem jokiem, bet citi min, ka aktrises acīs netika manīta aizrautības dzirksts.Šī filma ir Renē Zelvēgeres atgriešanās aktrises darbā. Viņa bija paņēmusi sešu gadu „darba pauzi” un to laikā, kā pati intervijās atklāj, „uzlādēja baterijas”. „Vēlējos turēt pirms vairākiem gadiem sev dotos solījumus. Dzīvē ir tik daudz lietu, ko vēlos apgūt, bet aktīvā filmu uzņemšanas procesā tam nepietiek laika. Beidzot es varēju atļauties pavadīt vairāk laika kopā ar brāļa bērniem, redzēt, kā viņi aug. Saistībā ar sieviešu labdarības organizāciju apceļoju Libēriju. Šis brauciens atstāja spēcīgu iespaidu uz visu atlikušo dzīvi,” kādā intervijā atklāja aktrise.Viņa atzīst, ka pēc sešu gadu pārtraukuma nebija viegli ielēkt „Bridžitas kurpēs”, bet ir priecīga, ka šāda iespēja tika dota. „Atgriešanās mani nedaudz biedēja. Īpaši tāpēc, ka es mīlu šo tēlu un nevēlējos nevienu pievilt,” viņa saka. Renē pastāsta arī, ka no sirds izbaudīja nonākšanu topošās māmiņas tēlā, vēl jo vairāk tāpēc, ka pašai aktrisei nav bērnu. „Filmēšanā ilgu laiku aizņēma grūtnieces vēdera pielikšana un noņemšana. Dzēru maz ūdens, lai bieži nav jādodas uz tualeti. Jūs taču saprotat, ka neviens nebūtu priecīgs mani gaidīt 20 minūtes. „Grūtnieces vēders” bija pasmags, un nereti man sāpēja mugura tā nēsāšanas laikā, bet tas viss bija nepieciešams, lai izskatītos pēc iespējas reālāk,” filmēšanas aizkulises atklāj Zelvēgere. Grūtnieču paradumus viņai atklājušas arī draudzenes, kuras šim procesam gājušas cauri. „Slavēju un apbrīnoju sievietes, kuras to ir izbaudījušas reālajā dzīvē,” tā aktrise.Intervijās Renē atklāj, ka bieži dzīvē jūtas kā filmā Bridžita – nokļūst smieklīgās un neapskaužamās situācijās. „Es vienmēr esmu tāda kā Bridžita. Vienmēr ar mani notiek kaut kas dīvains, par ko neviens cits gan nenojauš. Piemēram, netieku iekšā savā iemīļotajā kleitā vai saplīst rāvējslēdzējs, un to jāpagūst salabot pēdējā brīdī. Arī kurpe mani ir pievīlusi un saplīsusi brīdi pirms kāpšanas uz skatuves, kur man jāpasniedz Oskara balva. Es bieži par kaut ko jūtos neērti. Šķiet, ka tā vienkārši ir jābūt. Šī īpašība ir arī daļa no Bridžitas īpašās pievilcības,” domā aktrise.Shortcut skatītājiem filma būs pieejama no 8. februāra Shortcut Premiere sadaļā (dublēta arī latviešu valodā). Shortcut Premiere skatāmas jaunākās filmas, kas pirmizrādi kinoteātros piedzīvojušas pirms dažiem mēnešiem. Filma izmaksā 3,60 EUR un pieejama divas diennaktis no iegādes brīža.Latviešu un angļu valodā visas sērijas pieejamas Shortcut.lv un Shortcut aplikācijā – viedtālrunī, planšetē, kā arī Apple TV un Android TVFilmu skaties: www.shortcut.lv