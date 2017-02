Koncertzālē "Cēsis" aicina baudīt autentisko flamenko ģitārmūzikā un dejās

Kaismīgu flamenko mīļotāju un pazinēju ģimenē dzimušaissavu ģitārspēli sāka izkopt jau zēna gados. Vēlāk liktenis viņam dāvāja iespēju izvēlēties par saviem skolotājiem un padomdevējiem tādus izcilus ģitāristus kā Domingo Domingesu, Romero de Badahosu, Migelu Peresu un Antonio Amadoru no Amadoru čigānu klana; līdz ar to jaunā mūziķa ceļš bez līkločiem aizveda uz viņa ģimenē paaudžu paaudzēs piekoptās flamenko mākslas profesionāļa karjeru.Antonio Andrade sadarbojies ar labākajiem flamenko mūziķiem, piedalījies vairākos vērienīgos mūzikas projektos, uzstājoties uz lielāko teātru un opernamu skatuvēm Eiropā, Amerikas Savienotajās Valstīs un Japānā.Cēsu koncertā dzirdēsim Antonio Andrades un Migela Sotelo duetu, kas izceļ flamenko ģitāras daudzveidību un ataino tās intonāciju visā krāšņumā. Ar savu tradicionālo, bet reizē tik personīgo ģitāras spēles stilu, Antonio Andrade ļauj klausītājiem izjust patieso flamenko – Andalūzijas vasaras svelmi, sāpes un prieku, kas radījuši šo neatkārtojamo mūziku un gadsimtiem seno kultūru. Divu ģitāristu sniegumā šis stāsts atklājas vēl izteiksmīgāk. Kā saka pats Andrade: “Ar vienu ģitāru ir iespējams sasniegt debesis. Ar divām – visumu.”Savukārt dejotājapārstāv vienu no ievērojamākajām flamenko mākslinieku ģimenēm. Ursulas dejas un aktiermākslas studijas aizsākās Malagas Karaliskajā mūzikas un dejas konservatorijā, bet vēlāk viņa savu flamenko tehniku pilnveidoja pie tādiem skolotājiem kā Tona Radeli un Lusi Montesa Malagā, Loli Floresa, Matilde Korala un Karmena Huana Seviļā un Marija Magdalena, Antonio Kanaless, Karmena Kortesa Čina un Adrians Galia Madridē.Ursulas Moreno ilgstošās studijas papildinājusi pieredze, kas gūta pasaules turnejās kopā ar Končitas del Maras un Hosē Luisa Ponses flamenko trupām, kā arī strādājot savā dejas un flamenko studijā Šveicē.2010. gadā Ursula Moreno ieguva otro vietu Rondas Nacionālajā flamenko konkursā, bet 2011. gadā šajā pašā konkursā tika atzīta par labāko caña stila flamenko dejotāju. Bet ietekmīgais spāņu laikraksts El Mundo Moreno savulaik nosaucis par “flamenko nākotni”.Biļetes nopērkamas koncertzāles “Cēsis” kasē, “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un internetā www.bilesuparadize.lv.