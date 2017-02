Kaspars bez vēsts pazudis jau sesto dienu: „Viņš runāja par Daugavu kā glābiņu”

Kaspars strādā par juristu un viņam esot bijušas radušās kādas problēmas darbā, kas viņam licis aizdomāties pat par pašnāvību.Kaspara māsa Gunta Januma sāvā „Facebook” profilā ierakstījusi: „Visas pazīmes liecina, ka viņa nodomi attiecībā pret sevi nav bijuši labi, jo pēdējās nedēļās viņš vārdu „pašnāvība” pieminēja katra teikuma galā. Tieši ceturtdien es viņam nepiezvanīju, jo likās, ka viss iet uz labo pusi. Un piektdien jau telefons bija atslēgts.Iemesls - kaut kas darbā nepadarīts līdz galam, svarīgs projekts nenovests līdz galam... !!! Tik absurds iemesls. Nebija normāli gulējis vairāk kā divas nedēļas, līdz ar to viņa rīcība varēja būt neparedzama. Alkoholu nelieto. Varētu būt sazāļojies ar antidepresantiem”.Tiek pieļauts, ka viņš ceturtdienas vakarā ar 12. trolejbusu no savām mājām Teikā braucis uz Vecrīgu, jo runājis par Daugavu kā „glābiņu”.Sešas dienas pēc Kaspara pazušanas viņa māsa sociālajos tīklos ierakstījusi: „Nekādu stāstāmu ziņu izmeklēšanas lietā nav, bet īstie cilvēki ir īstajā vietā, tā kā vismaz ir laba sajūta. Vairākos komentāros pavīdēja izbrīns, ka darbs novedis cilvēku līdz totālam sabrukumam. Te gribu vienkārši pateikt: šajā gadījumā Kaspars vainoja tikai un vienīgi sevi. Viņš par darbu izteicās tikai labi. (Pašreizējā darba vietā) strādāja salīdzinoši nesen, un kaut kur nošāva greizi projekta virzībā. Lielākā problēma, ka viņš par to nerunāja ar kolēģiem. Tāpēc jau ir tā ārkārtīgi grūtā sajūta, jo principā iemesla darīt sev pāri viņam nebija nekāda.Daži jautā, vai tur vēl nebija kaut kas... Nebija nekā – nekādu finansiālu saistību viņam nav, arī ienaidnieku vai kaut kas tāds. (..) Pats sev vēla virsū cunami vilni ar domām, visiem iespējamajiem sodiem par to, ka nav laika izdarīts darbs. Kā jurists, pat likuma pantu ietvaros sev piesēja visnereālākās lietas.Mums visiem tuvākajiem ir grūti, bet pamazām jau sākam vienkārši paļauties un cerēt, ka kaut kad izdosies atrast.. vismaz”.* * *Kaspara Pogas pazīmes pazušanas brīdi: Bija ģērbies tumšā dūnu jakā melnā vai tumši zilā krāsā. Tumšas bikses. Galvā varēja būt tumši zila cepure ar bumbuli. Visiem, kas redzējuši pazudušo vīrieti vai kaut ko zina par viņa iespējamo atrašanās vietu, lūgums nekavējoties zvanīt policijai pa tālruni 110 vai Bezvests.lv pa tālruni 22084084.