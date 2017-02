LOK ievieš jaunu kārtību Olimpiskās delegācijas sastāva veidošanā

LOK Izpildkomiteja noteikusi, ka sākot ar 2018.gada Ziemas Olimpiskajām spēlēm Phjončhanā, Latvijas Olimpiskajā komandā tiks iekļauti vienīgi sporta federāciju ieteikti treneri, medicīnas personāls, tehniķi, mehāniķi, administratīvais personāls, kuri tieši un nepastarpināti pilda sportistu atbalsta funkcijas. Minētais lēmums pieņemts, izanalizējot un apkopojot vairāku kaimiņvalstu Olimpisko komiteju pieredzi.Savukārt Latvijas Olimpisko sporta veidu federāciju vadībai, LOK Izpildkomiteja ir ieteikusi savlaicīgi noteiktā kārtībā, iesniegt pieprasījumu akreditācijas saņemšanai federācijas vadītājiem attiecīgajā starptautiskajā sporta veidu federācijā.Ja starptautiskās federācijas akreditācija tiek saņemta, tad nepieciešamības gadījumā LOK Izpildkomitejai ir tiesības iekļaut sporta federācijas vadītājus Latvijas delegācijas sastāvā, sedzot transporta, ceļojuma apdrošināšanas un izmitināšanas izdevumus ārpus Olimpiskā ciemata, kā arī noteiktā kārtībā izsniedzot Olimpiskās komandas ekipējuma reprezentācijas komplektu.Akreditācijas atteikuma gadījumā, personām tiks izsniegts Olimpiskās komandas ekipējuma reprezentācijas komplekts, neparedzot citu izdevumu kompensāciju.Līdz Olimpisko spēļu atklāšanai LOK oficiālajā mājaslapā internetā www.olimpiade.lv , tiks publicēts pilns Latvijas Olimpiskās delegācijas, oficiālo amatpersonu un ielūgto viesu sastāvs, norādot visus izdevumus, ko paredzēts segt no LOK budžeta.Latvijas Olimpisko komiteju atbalsta ģenerālsponsori SIA “Latvijas Mobilais telefons” un AS “Latvijas Valsts Meži”; LOK sponsori – AS “Latvijas Gāze” un “4F”; LOK sadarbības partneri AS “Swedbank”, SIA “Moller Auto Krasta”, SIA “LDz Cargo” un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””.